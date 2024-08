Hace aproximadamente tres años os hablamos de Telegrand y Tok. Eran dos clientes de Telegram, uno creado para GNOME y el otro para KDE. Por lo menos Tok tenía buena pinta, siendo más ligero que el cliente de Telegram oficial y con una interfaz que quedaba bien en entornos KDE. Por otra parte, Telegrand queda mejor en GNOME, y se diseñó, entre otras cosas, para poder usarlo en Phosh, una versión móvil de GNOME.

Algo más de 30 meses después, me ha dado por ver cómo está su desarrollo, y las noticias para quien quisiera usar uno de esos dos clientes no son muy alentadoras: Tok fue descontinuado, más concretamente archivado, que es un poco lo mismo. Siempre cabe la posibilidad de que se desarchive y sigan con su desarrollo, pero no parece lo más probable. Por otra parte, Telegrand lleva mucho tiempo sin introducir ningún cambio, y si tuviera que apostar, lo haría al color más pesimista, el de su desaparición.

Telegrand no está descontinuado, pero casi. Tok pasó a mejor vida

Llegados a este punto, tenemos que hablar de este tipo de programas, los que se crean con la mejor intención pero no siempre es buena idea empezar con ellos. El cliente oficial de Telegram es multiplataforma, y todas las novedades que incluyen llegan al instante. Por otra parte, los clientes no oficiales siempre tienen que remar para ir implementando todo lo que se les ocurre a Pavel Durov y su equipo.

Además, Telegram tiene un diseño responsivo, lo que le hace quedar bien en cualquier pantalla. Por lo tanto, si queremos usarlo en Phosh o cualquier distribución Linux móvil, en la pantalla estrecha aparecerá como en la siguiente captura, claro está, sin la barra superior, que es de la versión de escritorio:

No conocemos los motivos exactos por los que GNOME y KDE han dejado de lado sus clientes de Telegram, pero es posible que entre ellos esté la falta de necesidad. No creo que sea una gran pérdida.