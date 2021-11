Hace muchos años, la manera de comunicarnos era muy diferente. A veces se llamaba por teléfono, pero también era habitual ir a casa de un amigo para ver si estaba y luego decidir qué hacer. Más tarde, Nokia empezó su campaña de marketing «Connecting people», pero para la mayoría esa conexión se limitaba a los (caros) SMS. Años después todos pasamos por MSN, Skype y ahora, en países como España y por desgracia, el rey es WhatsApp. Por lo menos para un uso personal, porque para las comunidades existen alternativas, como Discord o Telegram.

Comparada con WhatsApp, Telegram es superior en todo, o casi todo, porque pierde en cantidad de usuarios. Pero como aplicación, Telegram es inmensamente superior, empezando porque lo podemos usar en cualquier dispositivo, sin límite, y terminando por otras cosas como la nube personal de hasta 1TB. Además, es de código abierto y cualquiera puede crear un cliente para la plataforma, y eso es algo que están haciendo tanto GNOME como KDE.

Telegram permite a terceros crear sus propias apps

Hace ya un tiempo que conocía la existencia de Telegrand. Cuando leí sobre ella pensé que la aplicación oficial funciona bastante bien y lo tiene todo, por lo que no le veía demasiado sentido. Pero la cosa cambia si lo que buscamos es que esté mejor integrado en el sistema y usarlo también en dispositivos móviles como los que usan Phosh. La aplicación de escritorio de Telegram es un poco lenta en dispositivos ARM de recursos limitados, y puede ser mejor opción algo creado para ellos.

Hace menos tiempo he conocido la existencia de Tok, el cliente de Telegram en el que está trabajando KDE. He de confesar que lo probé durante menos de 5 minutos, en parte porque pensé que la versión oficial era mucho mejor, pero leyendo artículos como este de junio uno se replantea las cosas. Tok se integra a la perfección en Plasma, e incluso tiene su propio reproductor de música compatible con el daemon de la bandeja del sistema. En el artículo también vemos que soporta los stickers animados, gestiona bien los archivos enviados y los colores del tema nativo.

¿Merecen la pena los clientes no oficiales?

Ahora mismo, Tok está disponible como paquete flatpak en este enlace, y hay que instalarlo manualmente, por lo que no es la mejor manera de empezar con él. Telegrand, disponible aquí, está en la misma situación, por lo que tendremos que tener paciencia si queremos instalarlos y actualizarlos con un método más sencillo. Si merecerán la pena o no creo que dependerá de sus desarrolladores, de si añaden carne en el asador o no.

Aunque lo cierto es que por lo menos Tok es más ligero que Telegram en KDE, por lo que sí parece la mejor opción si no se necesitan todas las funciones tan pronto en cuanto las implementa la versión oficial. Los bots funcionan independientemente del cliente que usemos, así que todo es probar en aras de la integración y el rendimiento. En cualquier caso, tener opciones nunca es malo.