Teleconsole: conecta y comparte la sesión de tu terminal con otros

Seguramente en algún momento habrás usado alguna herramienta de escritorio remoto para poder acceder a otro sistema o para que pudieran acceder al tuyo y así poder brindar ayuda o recibir la ayuda necesaria.

El uso de este tipo de aplicaciones permiten tomar por completo el control del sistema, esto por lo general no siempre suele ser la mejor opción para los usuarios de Linux dado que muchas veces es solamente requerido el uso de la terminal y no de todo el sistema.

Para este tipo de situaciones podemos omitir el uso de este tipo de clientes y tenemos algunas opciones para que se pueda realizar la misma función, pero solo con acceso a la terminal.

Sobre Teleconsole

Teleconsole es una poderosa herramienta de línea de comandos para compartir la sesión de terminal de Linux con personas de confianza.

Esta es una aplicación totalmente gratuita y es de código abierto el cual esta liberado y licenciado bajo la licencia Apache 2.0.

Teleconsole esta escrito en GoLang y se basa en el servicio de gravitacional Teleport el cual es un servidor SSH de código abierto que se utiliza para acceder de forma remota al clúster con el servidor Linux a través de SSH / HTTPS.

Con ello se incorpora en el sistema una Proxy SSH con la cual se pueden garantizar sesiones SSH seguras, también se puede hacer el reenvío de puertos TCP locales y proxis privados de configuración.

Con el uso de esta herramienta sus amigos o miembros del equipo pueden conectarse a su sesión de terminal a través SSH o a través de un navegador a través de protocolo HTTPS.

Básicamente al utilizar la aplicación en el sistema esta se encargará de abrir una nueva sesión de Shell en el sistema y en ella se nos mostrara los datos ID de acceso, así como una WebUI el cual es un vínculo que tiene que compartir, para que se unan a través de una línea de comandos o desde sus navegadores web a través de HTTPS.

Es importante mencionar que si se planea utilizar la terminal para poder acceder se tiene que tener también instalado el servicio de Teleconsole.

¿Cómo instalar Teleconsole en Linux?

Si quieres instalar esta aplicación en tu sistema, solamente debemos de descargar el instalador desde su pagina web oficial.

Podemos hacer uso del método que nos comparten en ella, solamente debemos de abrir una terminal y teclear el siguiente comando:

curl https://www.teleconsole.com/get.sh | sh

Y listo con ello ya podras comenzar a utilizar el servicio en tu sistema.

¿Cómo utilizar Teleconsole en Linux?

Para ejecutarlo en el sistema solamente debes teclear en la terminal:

teleconsole

Al realizar esto se te imprimirá en pantalla los ID de acceso los cuales deberás de compartir para completar la conexión.

Deberás de recibir algo así:

Starting local SSH server on localhost... Requesting a disposable SSH proxy for ekontsevoy... Checking status of the SSH tunnel... Your Teleconsole ID: 1738235ba0821075325233g560831b0 WebUI for this session: https://teleconsole.com/s/1738235ba0821075325233g560831b0 To stop broadcasting, exit current shell by typing 'exit' or closing the window.

Estos datos de acceso son únicos y solamente pueden ser utilizados durante la sesión de terminal que estas ejecutando.

Con estos datos solamente debemos de copiar la ID y si la conexión es mediante terminal solamente debemos teclear:

teleconsole join 1738235ba0821075325233g560831b0

El otro método es solamente copiando la URL y pegarla en la barra de herramientas del navegador web de nuestra preferencia.

También como se hizo mención es posible realizar el reenvió de puertos mediante la conexión de la aplicación, con ello es posible conectar cualquier puerto TCP que se ejecuta en el sistema.

Básicamente para poder compartir esto, debemos de teclear:

teleconsole -f localhost: 5100

Aquí tomamos como ejemplo un puerto al azar que es el 5100.

Nuevamente se imprimirán los datos de acceso, pero para el caso de los que utilizan la terminal para la conexión deberán de agregar lo siguiente para este caso:

teleconsole -f 5100:localhost:5100 join “elnumerodesesion”