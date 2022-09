Técnicas de manipulación de los usuarios de tecnología

La Fundación Mozilla publicó un estudio contando las técnicas de manipulación de los usuarios que utilizan las cinco grandes empresas tecnológicas (Apple, Meta, Microsoft, Amazon y Google) a la hora de condicionar que navegador usamos. El problema es que, en mi opinión, los autores utilizan muchas de esas técnicas para tratar de convencernos de que esa es la única causa de la estrepitosa caída en la popularidad del navegador Firefox.

Mucho puede decirse de las prácticas monopólicas de las empresas mencionadas. Por algo están siendo investigadas por los organismos reguladores de al menos tres continentes, pero el estudio que venimos citando es una mezcla de estadísticas irrelevantes, citas muy interesantes, pero de dudosa pertinencia y ejemplos discutibles.

Debo confesar que voy escribiendo los artículos a medida que voy leyendo el estudio. Cuando me enteré de su existencia por algunos sitios en inglés me pareció muy interesante. Con el correr de las páginas me pareció debatible, luego gracioso y ahora me encuentro indignado por la subestimación de la inteligencia de los usuarios por parte de los responsables del que alguna vez fue un emblema de los proyectos de código abierto.

De haber leído el estudio completo antes de empezar le hubiera ahorrado a la blogósfera linuxera siete artículos que podía haber dedicado a algo más interesante. Pero, viéndolo por el lado positivo sirven para demostrar por qué Firefox va en caída libre y, no es precisamente culpa de la competencia.

Cómo sea. Vamos a por las veinticuatro páginas que quedan.

Técnicas de manipulación de los usuarios de sistemas operativos

Los autores vuelven a utilizar el recurso de escribir una afirmación absolutamente cierta como apoyo para algo que no tiene nada que ver.

Presten atención al siguiente párrafo sacado del estudio:

Existe buena evidencia de que la presión para la elección puede afectar las decisiones. Presentar información falsa o engañosa, argumentos de escasez o popularidad y mensajeros (como reseñas falsas) puede ser particularmente dañina. Un gran cuerpo de investigación académica muestra que ambas prácticas afectan la toma de decisiones de los consumidores y puede conducir a elecciones impulsivas o inadecuadas o adquisiciones, con el consiguiente debilitamiento de la competencia.

Usar la expresión «un gran cuerpo de investigación académica» y no citar a nadie para mi califica como una forma de presión para la elección. Sobre todo, cuando algunos renglones antes se sostiene:

Los sistemas operativos pueden ejercer presión sobre los consumidores para que tomen ciertas decisiones utilizando factores indirectamente relacionados…

Para ilustrar este punto presenta dos ejemplos.

El primero, absolutamente inadecuado a mi criterio es la pantalla que Windows 10 presenta a los usuarios ofreciendo el modo de configuración rápida lo que incluye compartir información con Microsoft y sus socios comerciales. En la propia captura de pantalla que muestra el pdf se ve la explicación de todo lo que implica el modo de configuración rápida. Sin embargo, para la Fundación Mozilla uno está tan desesperado por terminar de instalar Windows que no se va a tomar los 30 segundos que lleva leer el texto.

El segundo ejemplo se lo tengo que dar por válido, aunque lo más probable es que a Microsoft le resulte contraproducente.

Parece ser que cuando uno intenta instalar otro navegador se le muestra una pantalla que dice que ya tiene instalado Edge y dos botones. El primero, ya preseleccionado es el de abrir Edge y el segundo el de continuar con la instalación del otro navegador.

Tengo que decir que hace dos meses instalé Brave en Windows 10 y no vi esta pantalla, pero supongo que a alguien le habrá pasado. De todas formas, si alguien está decidido a instalar otro navegador, dudo mucho de que esta pantalla de algún resultado.

Pero, Microsoft no se rinde. Si instalaste otro navegador y lo convertiste en predeterminado, cada tanto te preguntará por qué lo sigues usando cuando tienes disponible Edge. El típico familiar pesado que te pregunta siempre por qué no dejas de ganar fortunas con tus videos de Youtube y terminas la universidad.

Los dos últimos ejemplos con los que los redactores decidieron terminar el capítulo merecerían una serie de calificativos que los directores de Linux Adictos jamás aprobarían y harían que mi madre me lavara la boca con lejía

Cuando se busca «Firefox» en Bing se muestra un banner que dice que ya tienes instalado Edge. Yo acabo de hacer la prueba en Edge para Linux y no lo veo. No tengo a mano un ordenador con Windows para ver qué pasa.

El colmo es la queja de que cuando se accede a un servicio de Google (En este caso desde iPhone) Google muestre un banner con la recomendación de instalar Chrome.

Antes de tener su propio navegador, Google hacía exactamente lo mismo con Firefox. Así consiguió gran parte de sus usuarios.