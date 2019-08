¿Sabías que existen teclados de código abierto?

Bueno, la pregunta del título quizás le suene absurda a algunos lectores, porque ya los conocían. De hecho no es nada nuevo, pero como no hemos hablado de ello en este blog, pues me gustaría hablar de este tipo de teclados open source o abiertos que te pueden ayudar mucho a crear un dispositivo de entrada más amigable con tus características o costumbres. La verdad es que hay varios modelos muy interesantes donde elegir.

Estos teclados, además de ser ergonómicos y ofrecer las funciones que cualquier otro teclado puede suministrar, también son muy flexibles a la hora de configurarlos y adaptarlos a lo que quieras. Los hay de varios tipos, como los mecánicos, también con iluminación RGB para los que les guste el modding o sean gamers, etc.

Concretamente a mi me gustaría destacar 2 de estos teclados open source, aunque hay más modelos que podéis buscar:

ErgoDox EZ : lo primero que destaca es que se encuentra partido en dos mitades para que las puedas situar a la distancia que mejor te venga. Algunas personas son algo más anchas, otras prefieren tener las manos más juntas, etc., pero con este teclado podrás hacerlo como tú quieras. Además, puedes descargarte los esquemas desde GitHub. Como ya he dicho, es un modelo ergonómico para que tu salud no se resienta al usarlo y de tipo QWERTY. También cuenta con dos teclas adicionales conocidas como Hyper y Meh que te permiten realizar combinaciones de teclas con una sola mano para los atajos de teclado. ¿Lo malo? Pues que es complicado de encontrar, no tiene Ñ al no ser español y que su precio es realmente caro… unos 270€.

K-Type: en este caso, tienes un teclado mecánico con luz RGB, hasta aquí todo normal. Pero también se trata de un open source. Nuevamente el precio y falta de demanda son sus principales inconvenientes, ya que también tiene un valor que ronda los 200€. En este caso no se divide en dos, es de una sola pieza como el diseño convencional, pero tiene un teclado tenkeyless con carcasa de aluminio y un firmware programable para poder usar varios layouts diferentes y atajos específicos. También encontrarás un rollover infinito (N-key) y dos interrupciones especiales. El primero es Halo True que imita al interruptor capacitivo Topre. El segundo es Halo Clear que es una variante optimizada de Cherry MX Clear.

Espero que si no los conocías haberte mostrado estas maravillas en este artículo…