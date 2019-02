Tech Support: Error Unknown ya tiene fecha de lanzamiento

Si eres un apasionado de los videojuegos y de la seguridad, seguramente ya te suene este título. Tech Support: Error Unknown es un videojuego que podrás encontrar en la famosa tienda de videojuegos onlien de Valve, es decir, Steam. Aunque actualmente no existe el título en español, pero lo podrás encontrar en inglés, alemán y chino, en el link que he dejado, y ahora tenemos novedades que contar al respecto.

Como sabes, es un videojuego cuya historia se basa en la seguridad informática y que ha sido lanzado para Linux, MacOS y Windows. El distribuidor es Iceberg Interactive y el desarrollador Dragon Slumber. El Demo del juego está disponible de forma gratuita con soporte para Linux en la tienda de Steam como ya he comentado en el párrafo anterior, y también en otros sitios como Itch y Gamejolt, pero siendo el más importante Steam. Oficialmente se anunció para el 27 de febrero de 2019, así que ya tenemos fecha de forma oficial para el lanzamiento de Tech Support: Error Unknown. Y ese día llegará para todas las plataformas que he citado. Esta aventura que ha ganado algunos premios, también ha sido criticada por otros expertos, pero esto son opiniones y la que realmente cuenta es la tuya, que eres el que debe decidir si te gusta o no el título.

Continúan trabajando en el soporte de la tecnología Spectrum OS de Quasar (si quieres conocer más respecto a este proyecto, puedes hacerlo desde este mismo link) y en otras mejoras para ofrecerte un buen producto final. Ahora Kevin Giguère de Dragon Slumber ha hablado para concretar algunas cosas sobre el juego y para mostrar su felicidad por el producto final que vendrá en la fecha citada. ¡A qué esperas, pruébalo ya y si te gusta accede a la versión final que llega este mismo mes!