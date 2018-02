Tech Support: Error Unknown vendrá para Linux

Tech Support: Error Unknown es un videojuego de esos que no son comunes por su temática y que pretende llamar la atención de cierto público cuando finalmente se lance para Linux, Mac y Windows en Q4 2018. POr ahora se ha cerrado la etapa de desarrollo pre-alfa. Se trata de un videojuego con similitudes a otros ya existentes como son los títulos el simulador 911 Operator que se lanzó también para Linux y Mac, además del otro título que seguro conocerás: Hacknet.

Si finalmente te decides por adquirir este videojuego en un futuro en Steam, te sumergerás en un mundo digital en el que tú asumes un rol de un técnico especialista que trabaja para un servicio de soporte técnico. Por tanto, con tus conocimientos tendrás que adentrate en este simulador para resolver los problemas de tus clientes y mientras realizas ese trabajo también podrás realizar otras tareas como desbloquear tu potencial e investigar teléfonos rastrando GPSs, escanear perfiles para chantajear a tus clientes, etc.

En muchos medios llaman estas acciones, es decir, rastrear GPS de teléfonos de clientes para localizarlos y obtener información de los clientes para chantajearlos como “funchiones hacker“, pero sinceramente me parece una palabra poco adecuada y yo no lo haré. Más bien se deberían llamar ciberdelicuentes si hacen estas acciones tan lamentables para fines poco lícitos. La literatura, medios de comunicación y la industria del cine ha estigmatizado gravemente a los hackers y no quiero que el mundo del videojuego se una a esta lacra…

Siguiendo con el contenido de Tech Support: Error Unknown decir que usarás esas habilidades de seguridad informática para sumergirte en un mundo donde cada vez se realizan más ciberataques y, según qué camino elijas, podrás integrarte en grupos hacktivistas o seguri otro sendero hacia la verdad y ascender en la empresa desde un especialista de soporte técnico a la cima. Y si quieres más información puedes acceder a la web de Steam.