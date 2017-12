TeamViewer 13 ya cuenta con soporte de 64 bits para Linux 

En esta ocasión el equipo de desarrollo de TeamViewer dio a conocer hace algunos días su versión preview en donde la noticia principal es que se dejan de lado por fin el uso de las dependencias de 32 bits en linux, dando paso a una versión de 64 bits después de muchos años.

Es en lo personal me alegra bastante ya que en este año se han dado a conocer en diferentes distribuciones el abandono de la arquitectura de 32 bits y es lógico cuando esta arquitectura solo te limita a reconocer no más de 4gb de RAM, cuando en la actualidad ya muchos equipos soportan más de eso.

Pero pasando al tema de hoy esta versión de TeamViewer es construida en su totalidad sobre QT por lo que el cliente ya es nativo en Linux y dejamos de depender del uso de Wine para ello.

La vista previa de TeamViewer incluye todas las características que ya estaban presentes en el host: el control remoto, la transferencia de archivos, así como varias características que ya conocemos.

También contamos con la posibilidad de compartir la pantalla de iOS con soporte remoto, así como la gestión de identidad y acceso, por otro lado la grabación forzosa de sesiones dando así un punto a favor de la seguridad, por otro lado, también viene con una escala acelerada de hardware con lo cual nos ayuda a reducir en mayor parte la carga del sistema, tampoco se deja de lado la mejora en la transferencia de ficheros.

Además, esta primera versión incluye la lista de Ordenadores y contactos, lo que permite un acceso rápido a sus servidores, el control remoto de salida.

Por otro lado en Wayland, actualmente solo se admite el control remoto saliente y la transferencia de archivos entrantes, por lo que si se necesita un control remoto entrante, se debe iniciar sesión con Xorg .

Aunque esto es un poco frustrante, no es tanto por que el equipo de desarrollo no quiera dar el soporte si no es que es debido a que Wayland no proporciona una interfaz para hacer control remoto (captura de pantalla, emulación de mouse y teclado), por lo que aún le falta bástate por pulir.

Aun que se podría pensar que el equipo de TeamViewer se debería de encargar de ello, esto es erróneo ya que entonces deberían de hacer lo mismo para cada entorno lo que con lleva un mayor trabajo.

Sin más pues esta nueva noticia es algo sumamente agradable para muchos si quieres hacer su instalación debes seguir los siguientes pasos.

Esta versión la podemos encontrar en sus paquetes DEB, en los repositorios RPM y también en su código fuente para compilar.

Instalar TeamViewer 13 en Debian/Ubuntu y derivados.

Para ello debemos dirigirnos a su página oficial y en la sección de descargas seleccionar nuestro paquete te dejo el link aquí.

Ahora hecha la descarga debemos abrir una terminal y posicionarnos en la carpeta donde se descargó el paquete deb.

En mi caso fue en la carpeta Descargas:

cd Descargas

Ahora procedemos a instalar la aplicación con:

sudo dpkg -i teamviewer*.deb

Finalmente, solo debemos esperar a que finalice para poder ejecutar esta nueva versión en nuestro ordenador.

Instalar TeamViewer 13 en Fedora/Centos y derivados.

Por otro lado, para el caso de estas distribuciones, de igual manera debemos descargar el paquete que nos ofrecen desde su página web e instalarlo con el siguiente comando:

su -c "rpm -i teamviewer*.rpm"

Instalar TeamViewer 13 en Arch Linux y derivados.

Por el lado de Arch Linux y sus derivados estos se hacen de las aplicaciones a través de repositorios con paquetes deb, por el momento aún no se encuentra disponible pero no dudo que en algunos días esté listo, solo debemos consultar la disponibilidad a través de AUR.

El comando para instalarlo es el siguiente

yaour -sy teamviewer

Sin más pues solo debemos de decir gracias a que han escuchado la petición de muchos, aunque es cierto que la aplicación no es de código abierto no deja de ser una excelente herramienta al momento de la gestión de equipos de forma remota.