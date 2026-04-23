Yo soy una persona que ha usado mucho software, pero las suites de ofimática no están entre los programas que más he tocado. Hace unos 10 años (aunque intenté evitarlo proponiendo alternativas) me vi obligado a usar el Word de Microsoft, y para mí fue muy molesto comprobar como los atajos de teclado que daba por sentados no funcionaban allí. Ahora sí uso de vez en cuando este tipo de programas, y LibreOffice suele tener el mismo problema.

LibreOffice pretende ser la alternativa libre al Office de Microsoft, por lo que debe facilitar las cosas a los usuarios de la suite del sistema operativo de las ventanas. Así que decidió copiar los atajos de teclado de Microsoft, lo que puede ser bueno si uno está acostumbrado a ellos o muy malo si no. Lo que vamos a hacer aquí es explicar cómo usar los atajos de teclado en inglés, es decir, los que usan prácticamente todos los demás programas.

Por qué usar los atajos de teclado en inglés

No es habitual que un programa modifique los atajos de teclado dependiendo del idioma en el que se usa. Lo más normal es que se usen los atajos de teclado del idioma más usado en el desarrollo de software, y ese idioma es el inglés. Además, en idiomas que no sean inglés, los atajos de teclado no son consistentes. El ejemplo más claro lo tenemos en las opciones de guardar: ¿Queremos Guardar? No pasa nada: la G de Guardar junto a Ctrl. ¿Queremos «Guardar como…»? Por lo menos el atajo por defecto en LibreOffice es Ctrl+Shift+S, que es la S de «Save».

Lo que conseguiremos es algo muy sencillo: que los atajos de teclado sean siempre igual y sean más consistentes, también en LibreOffice.

Cómo cambiar los atajos de teclado en LibreOffice

El proceso es relativamente sencillo:

Abrimos LibreOffice Writer, por ejemplo, aunque vale Calc, Impress y otros. Vamos al menú Herramientas/Personalizar y luego al apartado Teclado.

Arriba a la derecha se ven las opciones de LibreOffice y Writer, pero porque yo lo he hecho desde el editor de textos. Si se hace desde Calc, aparecerá Calc. Empezamos haciendo clic en «LibreOffice» para configurar los atajos de manera global, si es lo que queremos. Ahora nos desplazamos por los atajos de teclado y reconfiguramos las teclas a usar. Por ejemplo, si queremos que Ctrl+S sea «Guardar», pulsaremos el atajo de teclado para que nos lleve a esa opción y en el apartado de abajo buscaremos «Guardar». Con la acción seleccionada, hacemos clic en «Asignar». Repetimos el proceso con todas las teclas que queramos modificar. Quedaría un paso más, aunque a mí me gustaría que la modificación global funcionara sin este paso. Hay que hacer clic en «Writer» y borrar las acciones que hemos modificado de manera global, o habrá conflictos. Por ejemplo, volvemos a pulsar Ctrl+S, que en el apartado de Writer seguirá mostrando «Subrayar», y eliminamos esa opción, con lo que, ahora sí, usará el atajo global.

Para deshacer los cambios, basta con, en la ventana anterior, hacer clic en «Restablecer».

Algunas recomendaciones

Yo recomiendo hacer al menos estos cambios:

Ctrl+S: Guardar. La S es de «Save».

Ctrl+I: Itálica/Cursiva. La I es de «Italic».

Ctrl+B: Negrita. La B es de «Bold».

Ctrl+U: Subrayado. La U es de «Underline».

Ctrl+N: Nuevo documento. La N es de «New», pero en este caso nos vale también para «Nuevo».

Ctrl+A: Seleccionar todo. La A es de «All».

Ctrl+F: Buscar. La F es de «Find». La traducir directa al español sería «Encontrar», pero nosotros usamos «Buscar» cuando queremos encontrar algo.

Y hablando de recomendaciones, yo no recomiendo hacer este cambio si se usan muchas suites de ofimática y además no se hace siempre en el mismo equipo. Realizar los cambios toma su tiempo y hay casos en los que es mejor acostumbrarse. Lo explicado aquí es para mejorar la productividad, no para todo lo contrario y acabar trabajando más.