Una de las quejas sobre Waydroid que ya mencioné cuando escribí sobre Windows Subsystem for Android (WSA) era que la propuesta descontinuada de Windows instalaba un subsistema más limpio que la evolución de Anbox. WSA se activaba y más tarde empezabas a añadir apps; Waydroid se instala y te añade al menú de inicio varias aplicaciones por defecto. Si, como yo, además usas al imagen con GAPPS, la situación aún empeora más.

Cada vez que inicia Waydroid, el software mirará qué aplicaciones hay instaladas y añadirá un archivo .desktop por cada una de ellas en ~/.local/share/applications. Se está debatiendo una solución, pero de momento no hay nada concretado. Tampoco se pueden desinstalar esas apps por defecto, por lo que nuestros menús de aplicaciones se ven perjudicados. Uno puede pensar «pues nada, borro los .desktop», y eso funcionará… hasta que se reinicie Waydroid.

Waydroid y sus apps por defecto: haz que no se muestren

La solución pasa por no hacer lo que nos dicen nuestros impulsos (y aquí he recordado alguna película de Saw…). Sabiendo que el problema está en esos archivos .desktop, lo primero en lo que pensamos es en la eliminación manual. Lo que pasa es que Waydroid realiza una especie de escaneo de la carpeta con cada inicio, y añade las aplicaciones que no encuentra. ¿La solución? Hacer que las encuentre, pero modificadas.

El truco es sencillo: añadir el texto «NoDisplay=true» después de «[Desktop Entry]». Se puede hacer con cualquier editor de textos, incluidos aquellos como nano o vim, pero lo mejor es hacerlo con un comando para editarlos todos a la vez:

for file in ~/.local/share/applications/waydroid.*.desktop; do sed -i '/^\[Desktop Entry\]/a NoDisplay=true' "$file"; done

Lo anterior dice que «por cada archivo en la carpeta ~/.local/share/applications que empiece por waydroid. (en minúscula) y termine en .desktop, añade NoDisplay=true tras [Desktop Entry]». Y eso es justo lo que hará. El icono de Waydroid lo dejará visible porque empieza en mayúscula. Lo que quedaría es, si teníamos alguna aplicación cuyo acceso directo sí queríamos, eliminar manualmente la línea con NoDisplay=true y guardar los cambios. Si nos arrepentimos y queremos dejarlo como estaba, tendremos que escribir este otro comando:

for file in ~/.local/share/applications/waydroid.*.desktop; do sed -i '/NoDisplay=true/d' "$file"; done

Lo que hace es eliminar la línea NoDisplay=true a todos los archivos que empiecen por waydroid. y acaben en .desktop.

Por qué funciona

Esto funciona por lo que hemos explicado. Si los eliminamos manualmente, Waydroid los añadirá con cada inicio. Pero si los modificamos añadiendo esa línea, Waydroid iniciará, verá que los accesos están y ya no los añadirá. A partir de ahora ya tendremos todo limpio, menos la carpeta ~/.local/share/applicatinos, que tendrá todos los .desktop allí. Pero esto no debería importarnos demasiado.