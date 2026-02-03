Plasma y todo lo que desarrolla KDE está pensado para usuarios exigentes. Por poner un ejemplo actual, la herramienta de capturas, Spectacle, permite hacer anotaciones, y pronto podrá leer textos. Por otra parte, desde hace muchos años, ofrece la opción de llenar la pantalla de widgets de Plasma, también conocidos como Plasmoides, y puede estar muy bien… o ser un desastre si te gustan los entornos limpios. Yo estoy más entre los segundos, pero también quiero usar algunos de estos widgets de Plasma de vez en cuando.

Para mi, el ejemplo más claro de la captura anterior es el Plasmoide del selector de color. Hay una aplicación más completa llamada KColorChooser, pero yo nunca he necesitado tanto. Yo a veces quiero seleccionar un color y obtener su código. Punto. Y no quiero tener esa ventana constantemente flotando en mi escritorio, como tampoco la quiero en ningún panel. Sólo para algo puntual. Por suerte, KDE ofrece una opción para poder usarlos en forma de ventana.

Widgets de Plasma en ventanas, no como elementos gráficos

La manera de conseguirlo no es para nada sencilla. Recuerdo hace meses o algún año que ese selector de color se podía invocar desde Kickoff (el lanzador de apps), pero desapareció. Ahora, la manera oficial de usarlo es añadiendo el elemento gráfico en alguna parte. Hay una no oficial que funciona en el momento de escribir este artículo, y es usar el comando plasmawindowed seguido del widget de Plasma o Plasmoide. Por ejemplo:

plasmawindowed org.kde.plasma.colorpicker

lanzará el selector de color en una ventana.

Si queréis ver una lista de lo disponible con sus respectivos nombres, normalmente la encontraréis en la ruta /usr/share/plasma/plasmoids/, y algunos más con extensión .so (que habría que quitar para lanzarlos) en /usr/lib/qt6/plugins/plasma/applets/.

No todos funcionan perfectos. Por ejemplo, el del tiempo meteorológico no muestra nada, y el temporizador es difícil de configurar con precisión porque depende de la rueda del ratón cuando está en una ventana. Pero hay otros muy útiles, como el mencionado selector de colores, las notas adhesivas o incluso el navegador web, que puede servir para navegar por la red sin cookies y de una manera muy básica, que en ocasiones viene bien, por lo menos a mí.

Añadirlos al menú de aplicaciones para facilitar su lanzamiento

Aunque el comando se puede lanzar desde el terminal, yo recomiendo añadirlos al menú de inicio. Una manera es crear un archivo .desktop. Otra, más recomendada, es usar el editor del menú de Plasma, que suele estar instalada por defecto en las distribuciones con escritorio KDE. El uso de este menú es muy intuitivo: basta con abrirlo, click en «Nuevo», a la derecha se le pone un nombre, un comentario y el comando en «Programa». Lo correcto es poner «plasmawindowed» en programa y el nombre del widget de Plasma como argumentos, pero si se pone todo en comando, el editor del menú lo suele arreglar automáticamente.

Y eso sería todo. Más productividad, pero sin perder orden y bajo demanda.