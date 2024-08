Plasma es un entorno gráfico ligero y lleno de opciones para los usuarios más exigentes. Entre ellas existe una opción que, a pesar de estar pensada para mejorar la producción, puede ser un engorro. Hay usuarios que piden una manera de desactivarla, pero KDE no la ha añadido aún oficialmente. La función de la que os hablo es la que aparece en la captura de cabecera: al mover un archivo o carpeta a otra parte, en vez de moverla nos muestra un menú contextual con varias opciones.

La intención de KDE con este menú de Plasma es clara: si nos aprendemos las teclas a presionar, y en español es fácil de recordar porque «Mayus» y «Mover» empiezan por M y «Copiar» y «Control» por C, copiaremos un archivo presionando Control, lo moveremos presionando «Mayus» o «Shift» y crearemos un enlace si pulsamos ambas. El problema es que hace tiempo que no funciona, y honestamente no recuerdo si empezó en Plasma 6.0 o antes.

No es problema de Plasma, sino de Qt

Por lo que podemos leer en este hilo de bugs de KDE, el fallo, que sólo afecta en sesiones Wayland, es de Qt. Ya lo confirmaron en mayo, y también que se ha corregido en Qt 6.8. Pero, ¿qué podemos hacer mientras? Hay algunas maneras de esquivar el bug, como presionar antes la tecla que queremos usar seguido de la otra y luego mover el archivo, pero esto es tan confuso que prefiero no seguir comentándolo.

En la actualidad y a la espera del parche, lo que hay que hacer es aprender una especie de secuencia:

Pulsamos la tecla que queremos ANTES de empezar a arrastrar. Arrastramos el archivo o carpeta. Soltamos la tecla. Soltamos el clic del ratón.

Por ejemplo, para copiar un archivo pulsaríamos Control, empezaríamos a arrastrar — en donde se incluye también el clic izquierdo –, soltamos la tecla en la ubicación deseada y soltamos el clic.

Con el comportamiento normal, y si mi memoria no me falla, se puede pulsar la tecla antes de soltar, nada más. Eso debería volver a ser igual cuando la distribución actualice a Qt 6.8. Esperemos que sea más pronto que tarde.