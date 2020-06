Desde siempre, acceder a cualquier servicio web en un ordenador de escritorio se ha podido hacer perfectamente desde un navegador. Más tarde empezaron a salir aplicaciones y ahora mismo tenemos también PWA y versiones móviles de los sitios que lo simplifican todo. Servicios como YouTube están bien desde el navegador, pero carece de muchas funciones que sí ofrecen aplicaciones como Tartube, una escrita en Python 3, que usa GTK3 y, en parte, está basada en youtube-dl-gui, quien a su vez está basado en youtube-dl.

Personalmente, no puedo decir que sea un gran fan del diseño de la app, pero está claro que yo no soy el target de este pequeño programa. Tartube está pensado para los usuarios más exigentes o devoradores de vídeos de servicios como YouTube, y esto es algo que descubriremos tras iniciar la app (crear la biblioteca) y comprobar la barra superior de la misma: tenemos opciones de añadir vídeos, canales, listas de reproducción o crear nuestras propias carpetas. Añadir un enlace puede ser tan sencillo como copiarlo y pegarlo o, lo que es mejor, podemos arrastrarlos directamente del navegador a Tartube.

Tartube, tu gestor de videos si eres un power user

Una vez añadido el contenido, podemos hacer operaciones como obtener información haciendo clic en «Check» o bajarlos («Download»). Y es que sí, la aplicación está en inglés y, por lo que yo he visto, de momento no hay posibilidad de añadir ningún otro idioma, ni siquiera el inglés de diferentes países. Tartube nos permite ver los vídeos sin bajarlos haciendo clic en el nombre del servicio, como YouTube. Si hemos decidido descargarlos, tras finalizar la descarga podremos reproducirlos desde el enlace que se nos facilitará.

Todo lo descargado irá a la carpeta de su biblioteca, una que crearemos tras el primer inicio de la aplicación. En mis pruebas, he podido comprobar que, en ocasiones, podemos encontrarnos con algún conflicto. Más concretamente, una confusión: podemos intentar añadir contenido, que la ventana para añadirlo aparezca en segundo plano justo debajo de la ventana principal, intentemos una y otra vez añadir el contenido y creamos que algo no funciona. En Ubuntu, no aparece el punto extra en el dock que indica que hay más de una ventana abierta, de ahí la confusión. Creo que esto tiene que mejorar en versiones futuras. De lo contrario y si hacéis como yo, además de la confusión, acabaremos con literalmente decenas de ventanas abiertas.

Livestreams es una de las funciones estrella de Tartube

En la pestaña «Progress», veremos algo que recuerda a software para descargar contenido como JDownloader: una interfaz que nos muestra el nombre o fuente del vídeo, el estado, la extensión del archivo, el tanto por cien que llevamos descargado, la velocidad de descarga, el tiempo que falta para que termine la descarga y el tamaño/peso del vídeo. Todo un gestor de descargas. De hecho, tiene dos gestores de descargas: el Classic Mode lo muestra todo de una manera más sencilla que se parece mucho a la de youtube-dl-gui. Si nos gusta más el terminal, también podemos ver toda la acción desde la pestaña Output.

Una de las funciones que hacen que Tartube sea especial es su Livestreams. Se trata de una carpeta o apartado que detecta emisiones en directo y nos notifica cuando empiezan. Es una función que está en fase experimental, pero los usuarios que la han probado no han encontrado grandes fallos. Este Livestreams es algo que seguro que le encantará a todos aquellos que tengan algunos YouTubers o canales favoritos, sobre todo aquellos que emitan en directo.

Cómo instalarlo

Tal y como vemos en su página oficial, Tartube está disponible para Windows, macOS, Linux y BSD. Los usuarios de Linux podemos descargar sus paquetes DEB (para distribuciones basadas en Debian como Ubuntu o Linux Mint, entre muchas otras) y RPM (para distribuciones basadas en RHEL como Fedora), en ambos casos compatibles con los instaladores de las distribuciones, por lo que basta con abrir los paquetes para iniciar el proceso de instalación. También hay una versión para Gentoo y está disponible en código fuente.