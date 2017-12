TARTARUS un videojuego de ciencia ficción en primera persona

Si te das un paseo por la tienda de Valve, Steam, verás éste y otros muchos títulos para GNU/Linux. Se trata de un título de ciencia ficción llamado TARTARUS, una palabra que seguro te sonará si te gusta la mitología. Es un juego en primera persona sobre una nave espacial a punto de estrellarse contra Neptuno, y tu misión es ser capaz de salvar la nave del desastre. Esta es la vía central en la que se basará toda la historia y las misiones y desafíos con los que te divertirás durante el juego.

Ahora también se ha lanzado oficialmente para que lo podamos disfrutar todos aquellos que tengamos en nuestros equipos distribuciones GNU/Linux. Si has visto el trailer del videojuego seguro que te acuerda al ambiente creado en Alien Isolation, los gráficos parecen buenos. En cuanto a las críticas, las hay de todo, pero los jugadores principalmente han votado de forma positiva cuando lo han probado, aunque también parece que algunos de los jugadores no han sido tan positivos y algunos de los desafíos no son tan fáciles de resolver.

En cuanto al idioma, para la versión en inglés el lenguaje parece algo mejorable, por lo que podemos pensar que los desarrolladores no tienen el inglés como lengua madre, incluso en los comentarios oficiales parece que describen el juego un poco raro debido al lenguaje, pero esto solo es un pequeño detalle que no tiene por qué empañar el gran trabajo realizado. Seguro que esto no te impedirá divertirte hackeando terminales e intentando piratear el sistema de la nave espacial para salvarla del accidente de TARTARUS.

Además si vas ahora a la tienda Steam donde está disponible TARTARUS podrás encontrar un descuento de nada menos que del 60%, así que solo tendrás que pagar parte del precio real. Eso se debe a las famosas rebajas Steam Winter de las que ya os hablamos hace unos días en LxA. Y sabes que no es el único título con importantes rebajas…