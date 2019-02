tar: comandos que deberías conocer

Hay una herramienta bien conocida en el mundo Unix, y esa es tar, ya que los tarballs se manejan a diario, especialmente para desempaquetar paquetes de código fuente y compilarlos. Como ya sabes, si nos lees, los tarballs son archivos empaquetados con la herramienta tar y con algún tipo de compresión, que puede ser de diferentes tipos según el algoritmo de comrpesión empleado. Por ello, se hace uso de otras herramientas de compresión/descompresión.

Lo bueno de los tarballs es que conservan los permisos y demás atributos de los ficheros y directorios empaquetados, por eso son especialmente importante para conservar los permisos adecuados de los ficheros fuente, scripts y demás que debemos ejecutar para la compilació e instalación. De hecho, cuando “desempaquetamos” mal uno de estos paquetes, usando por ejemplo algunas herramientas gráficas de descompresión, esos permisos se van al traste y puede que no funcione correctamente lo que pretendemos…

Hoy te vamos a presentar algunas órdenes sencillas y básicas con tar que deberías conocer para poder trabajar bien con los paquetes. Para más información, puedes consultar otros de mis artículos como:

Pues bien, manos a la obra:

Empaquetar un fichero o directorio:

tar -cvf nombre_tarball.tar /ruta/directorio/

Para compresión .gz (si quieres otro tipo de compresión, puedes cambiar la z por j para .bz2, etc.):

tar cvzf nombre_tarball.tar.gz /ruta/directorio/

Para desempaquetar, con la x, sea cual sea la compresión:

tar -xvf nombre_tarball.tar.gz

Solo listar el contenido del tarball, sin ejercer ninguna operación de descompresión o desempaquetado sobre él:

tar -tvf nombre_tarball.tar.gz

Agregar ficheros y directorios a un tarball existente:

tar -rvf nombre_tarball.tar.gz nuevo.txt

Verificar un tarball:

tar -tvfW nombre_tarball.tar

Comprobar el tamaño:

tar -czf - nombre_tarball.tar.gz | wc -c

Los ejemplos los he puesto con compresión .gz normalmente, pero no tiene por qué ser así. Valdía igual para .bz2, .xz, etc. Tan solo recuerda a la hora de comprimir, usar la letra adecuada para cada tipo de compresión…