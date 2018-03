Tannenberg y Verdun tienen actualizaciones disponibles en Steam

Hay dos juegos sobre la II Guerra Mundial que están dando mucho que hablar en el mundo Linux, y esos dos títulos han sido creados por los estudios M2H y Blackmill Games. El primero de ellos se llama Tannenberg y el segundo Verdun, ambos ya cuentan con una actualización en la tienda de Steam. Puedes ver la que nos trae M2H para Tannenberg en este enlace y la de Blackmill Games para Verdun en este otro, ambos con mejoras para aumentar el rendimiento con el motor gráfico Unity.

Con respecto a la actualización de Unity, ambos títulos ahora ejecutan el motor Unity 2017.3.1p1, una versión más moderna que la versión previa, ya que los desarrolladores han estado trabajando en esta actualización para ofrecer un nuevo impulso en el rendimiento de ambos títulos, el cual se estima que será en torno a un 10 o un 25% mejor dependiendo del hardware y la configuración del juego que tengamos seleccionada. Una importante mejora sin duda…

Ciertamente Tannenberg necesita de un buen hardware para funcionar debido a su calidad gráfica, y ciertamente el rendimiento no es el mejor, así que se agradece cualquier tipo de mejora. Además, dependiendo de un mapa u otro, el rendimiento puede variar, ya que podemos encontrarnos con mapas que funcionan bien a 100FPS y otros mapas más grandes que no pasan de 40-50FPS para ir fluidos, por lo que es algo poco deseable para los gamers más existentes. Por cierto, también han mejorado en su IA con esta actualización, no todo es rendimiento y gráficos.

Tannenberg también parece tener algunos otros problemas extraños que supongo que irán mejorando en futuras actualizaciones, no obstante no son problemas graves que no dejen jugar ni mucho menos, sino pequeños problemas que pueden alterar el comportamiento del personaje que manejamos. En cuanto a Verdun, sí que parece que funciona más fluido y sin estos pequeños bugs, aunque puede que en ciertas distros nos topemos también con problemillas. Con esto no quiero desalentar a la gente a comprarlo, son pequeños detalles que se solucionarán, pero sí me gusta avisar.