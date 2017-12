Tal día como hoy nos dejaba Ian Murdock

Todos conocimos la trágica noticia de la muerte de Ian Murdock, tal día como hoy se cumple el aniversario de su muerte. Ian nos dejó un 28 de diciembre de 2015. Ian sin duda era una de las personalidades más relevantes dentro del mundo del software libre y de código abierto por todo su legado y trabajo que aún continúa desarrollándose tras su muerte. Él nos aportó muchas cosas, pero quizás la más grandiosa o por la que todos lo admiran y respetan sea el gran proyecto Debian, una de las primeras distribuciones GNU/Linux que permitieron dar a conocer al kernel de Torvalds en unos inicios duros.

Ian Murdock se suicidó por ahorcamiento, y todo fue un poco raro e inesperado. Sea como sea es una gran perdida personal y un talento que siempre se recordará. Este alemán nacería en Constanza un 28 de abril de 1973 y nos dejaría con 42 años en la fecha citada antes. Pero durante toda esa etapa ha dejado un enorme legado comenzando por ser líder del proyecto Debian, trabajar para Sun Microsistems, y luego participar en otros muchos proyectos como los de Salesforce Marketing Cloud y el famoso proyeto Docker pasando por ser fundador de la empresa Progeny Linux Systems, haber sido CTO de Linux Foundation, y líder del proyecto Indiana.

Ciertamente el proyecto Indiana no tiene demasiado que ver con el mundo de Linux, pero sí con el del software libre, ya que se trata de un sistema operativo libre que fue publicado en 2005 a partir de la versión privada del fantástico Solaris de Sun Microsistems en aquella época (ahora propiedad de Oracle). Si eres un fiel seguidor de LxA seguro que ya conoces Project Indiana, puesto que alguna vez hemos hablado de él aquí.

Además de su trabajos técnicos, Murdock también nos dejó otros interesantes tesoros, como el Manifiesto Debian. Una obra que escribiría durante su época de estudiante de la Universidad de Purdue donde se licenció en ciencias de la computación en 1996 y que sentaría las bases del proyecto Debian y serviría como referencia para otros muchos manifiestos o ideas del mundo del software libre y de código abierto.

Por todo ello: R.I.P. Ian and thank you!