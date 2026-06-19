Tails 7.9 ya está disponible como nueva versión de la conocida distribución Linux centrada en la privacidad y el anonimato. El proyecto continúa mejorando la seguridad del sistema con nuevas actualizaciones de software y firmware, además de corregir varios problemas detectados en versiones anteriores.

Aunque se trata de una actualización relativamente modesta en cuanto a novedades visibles para el usuario, Tails 7.9 mantiene la filosofía habitual del proyecto: ofrecer un entorno seguro que pueda ejecutarse desde una memoria USB y que enrute todo el tráfico de Internet a través de la red Tor. Como ocurre con cada lanzamiento, la prioridad vuelve a estar en la seguridad, la privacidad y la compatibilidad con hardware moderno.

Tails 7.9 mejora Tor Browser y la compatibilidad con nuevo hardware

Uno de los cambios más importantes de Tails 7.9 es la actualización de Tor Browser a la versión 15.0.16. Gracias a ello, los usuarios disponen de las últimas correcciones de seguridad y mejoras de estabilidad disponibles para el navegador, considerado uno de los componentes fundamentales de la distribución.

La actualización también incorpora nuevos paquetes de firmware destinados a mejorar la compatibilidad con hardware reciente. Estas mejoras afectan a distintos componentes del sistema, incluyendo tarjetas gráficas, adaptadores Wi-Fi y otros dispositivos que pueden presentar problemas de funcionamiento en equipos más modernos.

Además de las actualizaciones de software, los desarrolladores han corregido un problema relacionado con el Unsafe Browser que podía facilitar ciertas técnicas de fingerprinting. Aunque este navegador se utiliza únicamente en situaciones muy concretas, la corrección ayuda a reforzar las garantías de privacidad que caracterizan a Tails.

Otras correcciones

Otra de las correcciones incluidas afecta a las notificaciones relacionadas con Secure Boot. Algunos usuarios recibían avisos indicando que sus certificados estaban desactualizados cuando en realidad ya se encontraban correctamente actualizados. Este comportamiento ha sido solucionado en la nueva versión.

Junto a estos cambios, Tails 7.9 introduce una opción experimental para habilitar el soporte de Flatpak mediante una característica todavía en fase de pruebas. Aunque no está activada por defecto, supone un paso interesante para ampliar las posibilidades de instalación de aplicaciones dentro de la distribución en futuras versiones.

Tails sigue siendo una de las distribuciones Linux más populares entre usuarios que buscan maximizar su privacidad en Internet. Su capacidad para ejecutarse desde una memoria USB, utilizar la red Tor de forma obligatoria y no dejar rastros en el equipo anfitrión continúa siendo una de sus principales señas de identidad. Con Tails 7.9, el proyecto mantiene su apuesta por ofrecer una plataforma cada vez más segura, actualizada y compatible con el hardware actual.