Tails 7.6 llega como una de esas versiones que, sin cambiarlo todo por fuera, marca un antes y un después por dentro. Si usas este sistema amnésico para navegar con Tor y proteger tu privacidad, esta actualización trae mejoras pensadas precisamente para los escenarios más complicados: redes que bloquean Tor, necesidad de más accesibilidad en el escritorio y un mantenimiento más fino de las aplicaciones clave del día a día.

Más allá de los típicos “pequeños arreglos”, Tails 7.6 incorpora un sistema automático para conseguir puentes de Tor, sustituye el gestor de contraseñas por una alternativa más integrada en GNOME, actualiza herramientas críticas como Tor Browser, Thunderbird y Electrum, y pule diversos fallos relacionados con idiomas y actualizaciones, tras entregas anteriores como Tails 7.5. Es una versión centrada en reforzar la privacidad práctica, en entornos reales donde la censura, el idioma o el hardware pueden ponerte las cosas difíciles.

Novedades principales de Tails 7.6

Puentes de Tor automáticos desde el asistente de conexión

Una de las grandes incorporaciones de Tails 7.6 es la capacidad de conseguir puentes de Tor de forma automática directamente desde el asistente de conexión a la red. Hasta ahora, cuando estabas en una red que bloqueaba el acceso a Tor, tenías que ir a buscar puentes por tu cuenta y escribirlos a mano, algo poco práctico y que, en algunos casos, te podía dejar directamente sin solución cómoda.

Con esta versión, al abrir el asistente de Tor Connection puedes elegir la opción Conectarse automáticamente a Tor. Si Tails detecta que no puedes conectarte de forma directa porque tu red está filtrando o censurando el tráfico, se abre una nueva pantalla de configuración de puentes en la que aparece un ajuste muy interesante: Solicitar un puente de Tor en función de tu región, pensado precisamente para saltarse esas restricciones sin que tengas que pelearte con configuraciones manuales.

Los puentes, en el fondo, son relés de Tor que no aparecen listados públicamente y que tienen como objetivo ocultar que te estás conectando a la red Tor. En países o redes donde este tipo de tráfico se vigila o bloquea, usar un puente como primer salto es una de las formas más efectivas de eludir la censura. Tails 7.6 integra todo este proceso en el propio asistente, ahorrándote pasos y reduciendo errores.

Para conseguir esos puentes adecuados según tu ubicación, Tails se conecta al API Moat del Proyecto Tor, que es el mismo sistema que ya utiliza el asistente de conexión de Tor Browser desde la versión 11.5. Esta comunicación no se hace “a las bravas”: se camufla mediante domain fronting, una técnica que hace que tu tráfico parezca que va dirigido a una web corriente y moliente, en lugar de mostrar que estás pidiendo datos relacionados con Tor. Así, se dificulta que los censores detecten y bloqueen esa petición concreta.

Este enfoque automatizado supone cubrir un hueco que Tails tenía desde hace tiempo. Los usuarios en redes muy vigiladas pasaban apuros para conseguir puentes funcionales y, en muchos casos, acababan sin poder usar Tails con normalidad. Ahora, todo ese proceso se simplifica y se acerca más a un “siguiente, siguiente, conectar” dentro del asistente, manteniendo la opción de que, si lo prefieres, seas tú quien solicite manualmente puentes por región desde esa misma pantalla.

GNOME Secrets sustituye a KeePassXC como gestor de contraseñas

Otra decisión relevante de Tails 7.6 es el cambio del gestor de contraseñas por defecto. A partir de esta versión, KeePassXC deja paso a GNOME Secrets como herramienta principal para almacenar y gestionar credenciales. No se trata solo de un capricho estético: el objetivo es tener un gestor mejor integrado con el escritorio GNOME que utiliza Tails.

Secrets destaca por ofrecer una interfaz más sencilla y directa, especialmente cómoda para usuarios que no necesitan funciones avanzadas o que se lían con demasiadas opciones. Además, al estar diseñado específicamente para el entorno GNOME, encaja mejor con el resto del sistema y se beneficia de todas las mejoras de accesibilidad integradas en el escritorio, algo ya trabajado en Tails 7.4.

Con este cambio se corrigen problemas que habían aparecido con KeePassXC. Volverán a funcionar correctamente elementos como el teclado en pantalla y los ajustes de tamaño del cursor, fundamentales para personas con dificultades de visión o movilidad. Tails 7.6 pone así el acento en que la seguridad no sirve de mucho si el sistema no se puede usar de forma cómoda y accesible por todo el mundo.

Un detalle muy práctico es que Secrets utiliza el mismo formato de base de datos que KeePassXC. Esto significa que no tienes que andar exportando ni convirtiendo nada: tu archivo de contraseñas se puede abrir directamente en Secrets y desbloquearlo sin pasos extra. Es abrir la aplicación, seleccionar la base de datos que ya venías usando y listo, sin quebraderos de cabeza.

Aun así, el cambio no es una puerta cerrada para quien eche en falta las herramientas de siempre. Si necesitas funcionalidades avanzadas propias de KeePassXC, puedes seguir instalándolo como software adicional en Tails. De este modo, Secrets se queda como opción predeterminada más integrada y sencilla, pero no se te impide mantener tu flujo de trabajo clásico si lo prefieres.

En cuanto al manejo diario, Secrets mantiene atajos de teclado muy parecidos a los de KeePassXC, solo que añadiendo la tecla Shift junto a Ctrl. Por ejemplo, puedes usar Shift+Ctrl+C para copiar la contraseña, Shift+Ctrl+V para copiar la dirección, Shift+Ctrl+B para copiar el nombre de usuario y Shift+Ctrl+T para copiar contraseñas de un solo uso. Si quieres la lista completa de atajos, basta con pulsar Ctrl+? dentro de la aplicación para verlos todos de golpe.

Actualizaciones y cambios en el software de Tails 7.6

Además de las dos grandes novedades anteriores, Tails 7.6 viene con un buen paquete de actualizaciones de software que afectan a varios componentes clave. Esto no solo aporta nuevas funciones, sino que también refuerza la seguridad, porque muchos de estos programas se usan para manejar información sensible o conectarse a servicios externos.

Entre las aplicaciones más importantes actualizadas está Electrum, el conocido cliente de Bitcoin. La versión incluida pasa de la 4.5.8 a la 4.7.0. Esta subida no es un simple número: está directamente vinculada a la eliminación completa de Qt5 del sistema. El equipo de Tails ha revisado que no se incluya ya ningún paquete de Qt5 en la distribución, y Electrum se ha adaptado a ese nuevo entorno, conservando sus funciones pero apoyándose en dependencias más modernas y mantenibles.

El navegador es otro punto crítico. Tails 7.6 integra Tor Browser 15.0.8, construido sobre una versión ESR de Firefox (rama pensada para ofrecer más estabilidad y soporte extendido, en este caso sobre la base 140.9 ESR dentro del ecosistema del proyecto). Esto se traduce en un motor más pulido, corrección de vulnerabilidades recientes y un entorno más alineado con el desarrollo oficial de Tor.

En el terreno del correo electrónico, se actualiza Thunderbird a la versión 140.8.0. Esta versión ESR del cliente de correo mantiene el enfoque de estabilidad y seguridad que se espera en un entorno como Tails, donde el manejo de mensajes, adjuntos y cifrado forma parte del uso diario de muchos usuarios.

También hay mejoras a nivel de firmware. Tails incorpora versiones más recientes de multitud de paquetes de firmware, incluyendo el conjunto conocido como firmware-nonfree, que avanza hasta la versión 20260110-1. Esta actualización se nota, sobre todo, en un mejor soporte para hardware moderno de gráficos y Wi‑Fi, lo que significa que más equipos recientes funcionarán correctamente con Tails sin tener que tocar nada extra.

No se quedan fuera los componentes que trabajan más “entre bambalinas” en la parte web. La biblioteca forge.js se actualiza a la versión 1.3.3, un cambio que trae ajustes de seguridad y compatibilidad de licencias. Entre otros detalles, se refuerzan medidas para que sea más difícil que redes de distribución de contenido (CDN) externas puedan apuntar de forma problemática a recursos del proyecto y se adecúa la documentación de licencias al modelo de BSD de 3 cláusulas.

A nivel de base del sistema, Tails 7.6 se apoya en una versión más nueva de Debian. El sistema subyacente se mueve a Debian 13.4 “Trixie”, lo que implica un conjunto muy amplio de paquetes actualizados, parches de seguridad y mejoras generales que dan estabilidad a todo el entorno, continuando la transición iniciada en Tails 7.0. Aunque el usuario final no lo vea en forma de grandes pantallazos nuevos, esta renovación de la base es esencial para que Tails siga siendo sólido y seguro.

Problemas corregidos en esta versión

Junto con las novedades, Tails 7.6 se ha centrado también en pulir pequeños fallos que afectaban al uso diario, especialmente en lo que respecta a idiomas, notificaciones y procesos de actualización. Son detalles que quizá pasan desapercibidos hasta que te los encuentras, y que ahora deberían quedar resueltos.

Uno de los errores corregidos tenía que ver con el cuadro de diálogo que aparece cuando decides guardar el idioma y la distribución de teclado en tu memoria USB en forma no cifrada. Antes, esa ventana de confirmación no respetaba todas las traducciones disponibles, de modo que a algunos usuarios les salía en un idioma distinto del que habían elegido para el sistema. Ahora la caja de diálogo ya se muestra correctamente traducida, adaptándose al idioma que tengas configurado en Tails.

Otro fallo se encontraba en el proceso de migración de Thunderbird. La notificación que aparece para guiar al usuario en ese cambio incluye un botón de “Learn More” que tenía el enlace roto. En la práctica, significaba que, cuando intentabas ampliar información sobre la migración, acababas sin llegar a la documentación adecuada. Con Tails 7.6 este botón vuelve a funcionar como debe y te lleva a la página correcta para poder informarte sin tener que rebuscar por tu cuenta.

Por último, se ha solucionado un problema concreto pero importante: las actualizaciones automáticas fallaban cuando Tails estaba configurado en turco. Para quienes usan este idioma, los intentos de actualización se encontraban con errores que impedían completar el proceso. La corrección de este bug hace que el sistema de actualizaciones automáticas vuelva a ser fiable también para usuarios turcoparlantes, manteniendo la experiencia homogénea con el resto de idiomas disponibles.

Todo este conjunto de arreglos se documenta de forma más detallada en el registro de cambios oficial del proyecto, donde se recogen los informes de problemas, como los numerados #21448, #21455 y #21466, y cómo se han ido cerrando. La idea es reducir fricciones en uso real, tanto en lo visual (traducciones y enlaces) como en lo funcional (actualizaciones que no fallan según el idioma).

Cómo obtener Tails 7.6

Actualización de un USB existente conservando el Almacenamiento Persistente

Si ya tienes Tails instalado en una memoria USB, la forma más cómoda de pasar a la nueva versión es usar las actualizaciones automáticas integradas. Están disponibles desde instalaciones que tengan la versión 7.0 o posterior, por lo que la mayoría de usuarios recientes pueden actualizar con un par de clics sin tener que reinstalar desde cero.

El proceso de actualización preserva el Almacenamiento Persistente, así que no deberías perder los datos que hayas guardado ahí (configuraciones, contraseñas, archivos cifrados, etc.). Obviamente, siempre es buena idea tener copias de seguridad de lo realmente crítico, pero el mecanismo de Tails está diseñado para que la actualización sea lo menos traumática posible.

Si por lo que sea no puedes usar la actualización automática, o si después de intentar actualizar Tails no arranca como es debido, la recomendación es seguir el método de actualización manual. En la web oficial de Tails dispones de una guía paso a paso para hacer este tipo de actualización usando otra memoria USB o un sistema auxiliar, copiando la nueva imagen y trasladando el Almacenamiento Persistente.

Instalar Tails 7.6 desde cero en un USB nuevo

Si prefieres empezar de cero o es tu primera vez con Tails, puedes crear una memoria USB nueva con la versión 7.6 siguiendo las instrucciones de instalación disponibles en la página del proyecto. Allí se detallan los pasos tanto desde otros sistemas GNU/Linux como desde Windows o macOS, incluyendo las herramientas recomendadas para grabar la imagen.

En este escenario es importante recordar que, si instalas Tails de nuevo sobre una memoria que ya usabas en lugar de actualizarla, el Almacenamiento Persistente que hubiera en ese USB se perderá. Por eso, si tienes datos guardados que te interesan, conviene copiarlos a otro medio o apostar primero por el procedimiento de actualización antes de optar por una reinstalación limpia.

Descarga directa de la imagen

Para quienes no necesitan guías ni instrucciones paso a paso, Tails ofrece la opción de descargar directamente la imagen de Tails 7.6 sin pasar por los tutoriales. Desde la web oficial puedes obtener el archivo correspondiente, verificar su integridad y su firma criptográfica, y después grabarlo en el dispositivo que prefieras usando tus propias herramientas.

Soporte, comunidad y uso en redes con censura

En caso de dudas, problemas o simplemente ganas de comentar tu experiencia, el proyecto pone a tu disposición la sección de soporte de la web oficial de Tails. Desde ahí puedes acceder a documentación, preguntas frecuentes, guías más avanzadas y canales de contacto con el equipo y la comunidad, que suelen ser especialmente útiles cuando te topas con un caso raro de hardware o una situación de red complicada.

La nueva función de puentes automáticos y el refuerzo del asistente de conexión tienen un impacto especial en usuarios que se conectan desde redes que bloquean Tor, como ciertas universidades, empresas o países con fuertes políticas de censura. Para estas personas, Tails 7.6 supone un salto muy importante: ya no es imprescindible andar rebuscando puentes manualmente ni lidiar con configuraciones complejas que, en ocasiones, no eran nada amigables.

Con la integración del sistema Moat, el uso de domain fronting y la posibilidad de pedir puentes adaptados a la región, Tails se convierte en una herramienta más robusta para saltarse la censura sin que el usuario tenga que ser un experto técnico. Combinado con las mejoras en accesibilidad de GNOME Secrets, las actualizaciones de navegador y cliente de correo, y los arreglos de traducciones y actualizaciones, Tails 7.6 se perfila como una versión muy pensada para el uso real, cotidiano y, muchas veces, bajo presión.

El conjunto de cambios de Tails 7.6 refuerza la idea de que la privacidad y el anonimato no son solo cuestión de teoría, sino de detalles prácticos: desde poder conectarte en una red hostil hasta escribir con tu propio idioma sin errores, pasando por gestionar contraseñas con una interfaz cómoda o que tu hardware reciente funcione sin pelearte con drivers. Esta versión ajusta muchas de esas piezas para que, al final, puedas centrarte en usar Tails tal y como fue diseñado: arrancar, trabajar, comunicarte y apagar sin dejar rastro.