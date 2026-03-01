La distribución Linux orientada al anonimato Tails 7.5 ya está disponible y llega como una revisión continuista, pero con cambios importantes en la forma de gestionar algunas de sus aplicaciones clave. Aunque no introduce una revolución en cuanto a funciones, sí ajusta piezas centrales del sistema para reforzar la seguridad de quienes dependen de este entorno para trabajar o comunicarse con mayor protección.

Esta versión se publica como quinta actualización dentro de la serie 7.x y mantiene la idea original de Tails: ejecutarse desde una memoria USB o un medio arrancable, enrutar todo el tráfico a través de la red Tor y evitar que queden rastros en el ordenador donde se ha usado. Un enfoque que sigue siendo especialmente relevante en Europa para periodistas, activistas, personal investigador y usuarios que necesitan un plus de confidencialidad.

Base técnica: Debian 13, Linux 6.12 LTS y GNOME 48

Tails 7.5 se apoya en una base actualizada de Debian 13, sobre la que se integran componentes modernos del ecosistema Linux. Entre ellos destaca el kernel Linux 6.12 LTS, que incorpora correcciones de seguridad y mejoras a nivel de hardware, y el entorno de escritorio GNOME 48, que proporciona una interfaz relativamente sencilla para un sistema pensado para usarse en sesiones puntuales.

Esta rama 7.x ha ido recibiendo ajustes incrementales y parches de seguridad desde su salida, incluyendo una actualización de emergencia previa () en la que se renovó el kernel corrigiendo más de un centenar de vulnerabilidades. Esa decisión venía motivada por el riesgo de que fallos en el núcleo pudieran aprovecharse, combinados con otros bugs, para intentar desanonimizar a usuarios de la red Tor.

El corazón de Tails: Tor y navegación anónima

Como en cada lanzamiento, una parte importante de las novedades de Tails 7.5 gira alrededor de Tor, la tecnología que redirige y anonimiza el tráfico de red del sistema. En esta versión se actualiza el cliente Tor a 0.4.9.5, con lo que se integran las últimas correcciones y mejoras en estabilidad y seguridad de la red de encaminadores en cebolla.

También se actualiza Tor Browser, el navegador basado en Firefox que actúa como puerta de entrada a la web en Tails, que ahora pasa a la versión 15.0.7. Además de los cambios internos, esta edición introduce una nueva página de inicio simplificada, pensada para ofrecer una experiencia más clara al arrancar el navegador, algo relevante para quienes utilizan Tails de forma esporádica o en contextos de trabajo rápidos donde no hay tiempo para configuraciones complejas.

Cambio clave en Tails 7.5: Thunderbird se instala como software adicional

La novedad más llamativa de Tails 7.5 afecta a Thunderbird, el cliente de correo de Mozilla, que hasta ahora venía incluido de manera estándar dentro de la imagen de la distribución. A partir de esta versión, Thunderbird sigue estando disponible en la versión 140.7.1, pero ya no se integra como parte fija del sistema base, sino que pasa a instalarse como software adicional a través del Almacenamiento Persistente cuando el usuario así lo configura.

El motivo de este cambio es principalmente de seguridad y mantenimiento. Con frecuencia, Mozilla lanza nuevas versiones de Thunderbird pocos días después de que se publique una nueva edición de Tails, lo que dejaba a la distribución con un cliente de correo ya desfasado y potencialmente expuesto a vulnerabilidades conocidas. Al mover Thunderbird al esquema de «software adicional», el sistema puede descargar e instalar la versión más reciente en cada arranque, sin tener que esperar a un nuevo lanzamiento completo de Tails.

Para beneficiarse de este enfoque, el usuario debe activar en el Almacenamiento Persistente tanto la función de «Software adicional» como la opción específica de «Thunderbird Email Client». Con esas casillas habilitadas, Tails instala Thunderbird automáticamente en cada inicio desde el área persistente, garantizando que se use una versión actualizada siempre que haya conexión para comprobar nuevos paquetes.

Una vez que Thunderbird se instala correctamente como software adicional, el sistema muestra un diálogo de «Migración de Thunderbird» que informa del nuevo comportamiento y adelanta un detalle relevante de cara al futuro de la distribución: a partir de Tails 7.8, previsto para mayo de 2026, Thunderbird dejará de formar parte del conjunto de aplicaciones incluidas por defecto en la imagen. Seguirá estando disponible, pero únicamente mediante este sistema de instalación dinámica desde el almacenamiento persistente.

Imágenes ISO y USB: tamaño y casos de uso

Con este lanzamiento, el proyecto pone a disposición del público imágenes actualizadas de Tails 7.5 en diferentes formatos. La ISO estándar, pensada para grabarse en DVD o utilizarse en máquinas virtuales, ronda los 1,9 GB, mientras que la imagen específica para memorias USB se sitúa en torno a los 2 GB. Desde la página oficial se pueden descargar ambas versiones, junto con guías de instalación detalladas y documentación técnica.

Estas imágenes permiten arrancar ordenadores de sobremesa, portátiles o equipos compartidos sin necesidad de instalar nada en el disco duro, algo que puede resultar especialmente práctico para periodistas desplazados, personal humanitario, asociaciones o colectivos que operan en distintos países europeos y que necesitan llevar consigo un entorno de trabajo preconfigurado. Gracias al Almacenamiento Persistente opcional, parte de los datos y configuraciones pueden conservarse entre reinicios, sin renunciar a las medidas de seguridad por defecto.

Al iniciar un equipo desde un USB o DVD de Tails, todo el tráfico de red se enruta forzosamente a través de la red Tor y el sistema se configura con políticas estrictas de privacidad, limitando, por ejemplo, la escritura en el sistema anfitrión y reduciendo la exposición a rastreo. Esa combinación de portabilidad, anonimato y facilidad de uso explica que Tails haya ganado terreno como herramienta de trabajo puntual más que como sistema operativo principal del día a día.

Tails como herramienta: usos habituales y necesidad de actualizar

Aunque Tails es una distribución completa, su objetivo principal es ser una herramienta especializada más que un sistema para uso cotidiano. Su diseño está orientado a sesiones temporales, en las que se accede a información delicada, se mantienen comunicaciones sensibles o se trabaja en contextos en los que el simple hecho de usar un ordenador puede entrañar riesgos de vigilancia o censura.

Periodistas de investigación, activistas, defensores de derechos humanos, personas que trabajan con filtraciones o fuentes protegidas y usuarios que viven en entornos con fuerte control de Internet recurren a Tails para disponer de un entorno relativamente homogéneo y predecible, independientemente del país o del hardware que utilicen. En Europa, donde la protección de datos y la privacidad siguen en el foco público, Tails se ha convertido en una opción a considerar cuando se requieren medidas adicionales más allá de un navegador con extensiones o una simple VPN.

Los cambios introducidos en Tails 7.5, especialmente la nueva gestión de Thunderbird y la actualización del ecosistema Tor, refuerzan la importancia de mantener siempre la distribución en su versión más reciente. Cada lanzamiento incorpora correcciones de seguridad que, en un entorno orientado al anonimato, no son un mero detalle técnico, sino parte fundamental de la protección del usuario.

Con esta actualización, Tails da un paso más en afinar su equilibrio entre facilidad de uso y fortaleza frente a posibles ataques, sin perder de vista su filosofía original: ofrecer un sistema portable que ayude a reducir la exposición a la vigilancia y al rastreo, manteniendo el control en manos del usuario y apoyándose en tecnologías abiertas como Debian, Tor y Thunderbird para construir un entorno lo más robusto posible.