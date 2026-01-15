La nueva versión Tails 7.4 ya está disponible y llega como actualización menor de esta conocida distribución Linux en vivo centrada en la privacidad. El sistema, que se ejecuta desde una memoria USB o un medio externo, mantiene su objetivo principal: ayudar a navegar, comunicarse y trabajar reduciendo al máximo el rastro digital y dificultando la vigilancia y la censura.

Este lanzamiento introduce tanto cambios prácticos para el día a día como ajustes más técnicos que afectan al navegador, al correo electrónico y al propio núcleo de Linux. Además, supone un giro importante en la forma oficial de descargar el sistema, al dejar de ofrecerse archivos torrent, una decisión que se justifica por razones de seguridad criptográfica y de mantenimiento.

Nueva función para recordar idioma, teclado y formatos

Una de las novedades más útiles de Tails 7.4 tiene que ver con la pantalla de bienvenida que aparece al arrancar el sistema. A partir de ahora, es posible guardar la configuración de idioma, distribución de teclado y formatos (como el tipo de fecha y hora) directamente en la memoria USB donde está instalado Tails.

Gracias a este cambio, las preferencias de localización se aplican de forma automática al volver a iniciar Tails desde ese mismo dispositivo, sin tener que reconfigurarlas en cada arranque. Para usuarios en España o en otros países europeos esto facilita, por ejemplo, mantener siempre seleccionados el idioma español y un teclado español o europeo, así como el uso de formatos de fecha y número habituales en la región.

Tor Browser 15.0.4 basado en Firefox 140 ESR

El navegador por defecto de Tails se ha actualizado también con este lanzamiento. Tails 7.4 incorpora Tor Browser 15.0.4, una versión importante basada en Mozilla Firefox 140 ESR. Esta base más reciente de Firefox trae consigo nuevas funciones de usabilidad y cambios en la interfaz que se suman a las características habituales de Tor centradas en el anonimato.

Entre las novedades destacadas del navegador se encuentran el soporte para pestañas verticales y grupos de pestañas, opciones que pueden ayudar a organizar mejor las sesiones de navegación cuando se trabaja con muchas páginas abiertas. También se añade un botón de búsqueda unificado en la barra de direcciones, pensado para simplificar el acceso a las búsquedas sin tener que alternar constantemente entre barra de URL y cuadro de búsqueda.

Actualización del cliente de correo y del kernel de Linux

Además del navegador, también se actualiza el gestor de correo electrónico. En Tails 7.4 el cliente predeterminado pasa a ser Mozilla Thunderbird 140.6.0, alineado con las versiones más recientes mantenidas en el ecosistema de Debian. Esta actualización busca ofrecer una experiencia de correo más pulida en términos de estabilidad y compatibilidad, especialmente importante en entornos donde el correo cifrado y la privacidad son esenciales.

En el apartado del sistema, la distribución integra ahora el kernel Linux 6.12.63 LTS, tomado de los repositorios de Debian 13 «Trixie». Esta versión del núcleo de largo soporte mejora el rendimiento y la compatibilidad con hardware moderno, al tiempo que incorpora correcciones de seguridad y estabilidad que resultan relevantes en un contexto donde se pretende minimizar cualquier posible vector de ataque.

Tails 7.4 pone fin a las descargas oficiales vía BitTorrent

Uno de los cambios más significativos que acompañan a Tails 7.4 no está dentro del propio sistema, sino en la forma oficial de conseguirlo. Los desarrolladores han decidido abandonar la distribución de imágenes de Tails mediante BitTorrent. Hasta ahora, las ISO y las imágenes USB podían descargarse tanto por HTTPS como desde archivos torrent, algo relativamente habitual en distribuciones Linux.

Esta decisión se basa, según explica el equipo, en que los archivos BitTorrent utilizados hasta la fecha se basaban en la versión 1 del protocolo, que emplea el algoritmo de hashing SHA-1. Este algoritmo se considera hoy en día problemático desde el punto de vista de seguridad criptográfica, ya que su resistencia a colisiones está en entredicho. La integridad de la descarga en BitTorrent se comprobaba precisamente a través de ese hash, por lo que seguir sosteniendo esta vía suponía, a medio plazo, un posible riesgo.

Actualizar todos los procesos internos para pasar a BitTorrent v2, que evita el uso de SHA-1 y mejora la seguridad, implicaría una carga adicional de trabajo de migración y mantenimiento que el proyecto considera difícil de justificar. El equipo sostiene que el esfuerzo no compensa, especialmente teniendo en cuenta que la descarga directa por HTTPS desde los mirrors oficiales suele ser más rápida para la mayoría de usuarios en Europa y que las descargas torrent no eran mayoritarias.

Según datos facilitados por los desarrolladores, en marzo del año pasado aproximadamente un 11% de las descargas de Tails se hacían aún a través de BitTorrent. Aun así, han optado por cerrar esta vía y centrarse en los servidores HTTP y sus réplicas distribuidas, reduciendo complejidad operativa y posibles retrasos a la hora de publicar nuevas versiones, algo que en ocasiones se veía afectado por semillas lentas o poco disponibles en la red de intercambio.

Análisis de las preocupaciones de seguridad alrededor de BitTorrent

La retirada de los torrents no ha pasado desapercibida entre usuarios y observadores técnicos, que han planteado dudas sobre qué peligros concretos existen al usar BitTorrent para distribuir un sistema como Tails. Desde el punto de vista de los desarrolladores, el foco está en la integridad criptográfica de los archivos y en la dependencia de SHA-1 como mecanismo de verificación dentro de la versión antigua del protocolo.

Algunos usuarios han señalado que BitTorrent ya incluye comprobaciones de hash para el contenido y que, de cara a la privacidad, el proveedor de acceso a Internet igualmente puede ver qué se está descargando, ya sea por torrent o vía HTTPS, debido a elementos como el SNI en texto claro o a resoluciones DNS sin cifrar. Estas críticas ponen el acento en que el riesgo principal no estaría tanto en la red de intercambio en sí, sino en la capa de cifrado y metadatos de la conexión.

Sin embargo, el equipo de Tails se centra sobre todo en la robustez de la verificación de integridad. Migrar a BitTorrent v2 y mantener de forma segura ambos esquemas (torrents, hashes, infraestructura) supondría un coste adicional para un proyecto con recursos limitados. Ante esa realidad, y dado que la descarga directa suele ser suficientemente rápida desde Europa gracias a la red de mirrors, han optado por canalizar los esfuerzos hacia el mecanismo de distribución que consideran más sencillo de asegurar y mantener.

Correcciones de errores y mejoras de estabilidad en Tails 7.4

Junto a las novedades visibles, Tails 7.4 incorpora una serie de arreglos de fallos que afectan al uso diario. Uno de ellos soluciona un problema con la apertura de archivos cifrados con extensión .gpg mediante Kleopatra: a partir de esta versión, los ficheros se abren correctamente tanto al hacer doble clic como al seleccionar la opción «Abrir con Kleopatra» desde el menú contextual.

También se ha resuelto un fallo que provocaba un bloqueo del escritorio al intentar desbloquear volúmenes VeraCrypt con una contraseña errónea. Esta corrección resulta especialmente relevante para quienes manejan contenedores cifrados en discos externos, ya que evita cuelgues molestos o pérdida de tiempo al introducir credenciales equivocadas.

Otro ajuste, más sutil pero importante para la coherencia de la interfaz, tiene que ver con el formato horario. Tails 7.4 garantiza que el formato de 24 horas se aplique de forma consistente tanto en la barra de navegación superior como en la pantalla de bloqueo. De esta forma se evita la mezcla entre formatos de 12 y 24 horas, algo que podía resultar confuso, especialmente para usuarios acostumbrados al formato de 24 horas típico en España y otros países europeos.

Descarga de Tails 7.4, imágenes disponibles y rutas de actualización

La nueva versión de Tails 7.4 puede obtenerse ya desde la web oficial. Se ofrecen imágenes ISO y USB para sistemas de 64 bits, pensadas para grabarse en una memoria USB desde la que arrancar el equipo. Los responsables recomiendan seguir las instrucciones de verificación para asegurarse de que la imagen descargada no ha sido manipulada.

En cuanto a la actualización, quienes ya utilizan Tails disponen de actualizaciones automáticas desde versiones recientes. Concretamente, es posible actualizar de forma directa desde Tails 7.0, 7.1, 7.2 y 7.3.1 sin necesidad de reinstalar desde cero. Para otros escenarios o para quienes prefieran empezar de nuevo, sigue siendo posible optar por una actualización manual, descargando la nueva imagen y recreando el dispositivo USB de arranque.

Con estas vías de actualización y el abandono de BitTorrent, el equipo de Tails apuesta por simplificar el proceso, manteniendo al mismo tiempo un control más directo sobre la distribución de las imágenes. De cara a usuarios en España y en otros puntos de Europa, la red de mirrors suele ofrecer buenas velocidades, por lo que la descarga vía HTTPS se perfila como el método principal sin que ello suponga, en la práctica, un gran inconveniente.

El lanzamiento de Tails 7.4 combina cambios prácticos en la experiencia de uso -como el guardado de idioma y teclado o las nuevas funciones del navegador- con decisiones estratégicas como el abandono de BitTorrent, motivadas por la seguridad criptográfica y la carga de mantenimiento. A ello se suman actualizaciones clave del kernel y de las aplicaciones principales, junto con diversas correcciones de errores que refuerzan la estabilidad de un sistema cuya razón de ser sigue siendo ofrecer un entorno en vivo, portátil y orientado a preservar la privacidad en la medida de lo posible.