Tails 7.18 ya está disponible con una actualización de Tor Browser a la versión 16.0.3 y del cliente Tor a la 0.4.9.17. Esta nueva versión de la distribución centrada en la privacidad también corrige un problema en la función de chat de OnionShare. El lanzamiento, publicado el 24 de noviembre de 2026, continúa la línea de actualizaciones periódicas del proyecto para mantener al día sus herramientas de navegación y comunicación anónimas.

Se trata de una actualización de mantenimiento relativamente pequeña en cuanto al número de cambios anunciados, pero que afecta a componentes esenciales del sistema. Tails utiliza la red Tor para encaminar las conexiones y reducir la exposición de la actividad del usuario, por lo que mantener actualizado tanto el navegador como el cliente de red resulta especialmente importante. La nueva versión también soluciona un fallo que afectaba a una de las funciones de comunicación de OnionShare.

Tor Browser se actualiza a la versión 16.0.3

La principal novedad de Tails 7.18 es la incorporación de Tor Browser 16.0.3. El navegador es uno de los componentes centrales de la distribución y permite acceder a Internet a través de la red Tor, dificultando que los sitios web y otros observadores puedan asociar directamente la actividad con la dirección IP real del usuario.

Esta actualización mantiene el navegador integrado en el entorno de Tails al día con la evolución del proyecto Tor Browser. Conviene recordar que utilizar este navegador no elimina por sí solo todos los riesgos de privacidad: también es importante mantener los hábitos de seguridad recomendados por el proyecto, evitar modificar innecesariamente su configuración y no utilizarlo para iniciar sesión en servicios que puedan identificar al usuario si se busca mantener el anonimato.

Actualización del cliente Tor

El segundo cambio destacado es la actualización del cliente Tor a la versión 0.4.9.17. Este componente permite que las aplicaciones del sistema utilicen la red Tor y no debe confundirse con el propio navegador. Su presencia es importante porque Tails está diseñado para canalizar las conexiones a través de Tor, no únicamente las páginas abiertas desde Tor Browser.

La actualización también resulta relevante por el contexto de mantenimiento de la propia red. La rama 0.4.9 continúa recibiendo cambios y correcciones, y disponer de una versión reciente del cliente ayuda a que Tails se mantenga alineado con la infraestructura que utiliza para proteger las comunicaciones.

Tails 7.18 añade corrección en el chat de OnionShare

La tercera modificación anunciada corrige un problema en la función de chat de OnionShare, identificado con el número de incidencia 21833. OnionShare es una herramienta que permite compartir archivos, publicar servicios y comunicarse mediante la red Tor, sin depender necesariamente de plataformas centralizadas convencionales.

El arreglo devuelve el funcionamiento esperado a la característica de chat. Aunque el anuncio oficial de Tails no detalla en sus notas de versión el alcance técnico de la corrección, sí confirma expresamente que el problema ha sido solucionado. Por tanto, no conviene atribuirle cambios adicionales que no aparecen documentados en el anuncio del lanzamiento.

Actualización a Tails 7.18 desde versiones anteriores

Los usuarios pueden actualizar automáticamente a Tails 7.18 desde cualquier versión a partir de Tails 7.0. El procedimiento permite conservar el Almacenamiento Persistente, donde se guardan los archivos y ajustes que el usuario ha configurado para sobrevivir entre sesiones.

Si la actualización automática no está disponible o el sistema deja de arrancar después de aplicarla, el equipo recomienda recurrir al procedimiento de actualización manual.

También es posible realizar una instalación nueva mediante una imagen USB o una ISO para DVD y máquinas virtuales. Hay que tener en cuenta una diferencia importante: instalar Tails desde cero en una memoria USB no conserva el Almacenamiento Persistente que pudiera existir previamente en ella. Para mantener esos datos, es necesario utilizar el procedimiento de actualización.

Tails 7.18 ya se puede descargar desde la página oficial del proyecto. Aunque no incorpora una larga lista de novedades visibles, actualiza dos piezas fundamentales de su infraestructura de privacidad y soluciona un problema en OnionShare.