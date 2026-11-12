Tails 7.17 ya está disponible. Esta nueva versión de la distribución Linux orientada a la privacidad y el anonimato llega con una actualización de varios de sus componentes esenciales: Tor Browser, el cliente de Tor y el kernel Linux. Se trata de una entrega de mantenimiento, sin grandes novedades funcionales, cuyo objetivo principal es mantener actualizada la infraestructura de seguridad del sistema.

La actualización resulta especialmente relevante por los cambios que incorpora el navegador y por la revisión de emergencia del cliente de Tor. Esta última responde a un problema de sobrecarga en las autoridades de directorio de la red, mientras que la nueva versión de Firefox ESR incluida en Tor Browser corrige vulnerabilidades de seguridad de gravedad elevada. Tails mantiene, además, su mecanismo de actualización automática para las instalaciones existentes desde la versión 7.0.

Tor Browser 16.0.1 y Firefox ESR 153.7

Uno de los cambios principales de Tails 7.17 es la actualización de Tor Browser a la versión 16.0.1, basada en Firefox ESR 153.7. Esta entrega incorpora correcciones de seguridad importantes procedentes de Mozilla, entre ellas varias vulnerabilidades clasificadas con un nivel de impacto alto.

El aviso de seguridad MFSA 2026-127 recoge problemas relacionados con la gestión de memoria, el procesamiento de contenido web, la navegación y los mecanismos de aislamiento del navegador. Entre las vulnerabilidades corregidas figuran errores de uso después de liberar memoria y fallos que podían permitir escapar del sandbox o elevar privilegios.

La actualización de Tor Browser también incorpora NoScript 13.6.38.1984 y zlib 1.4. El proyecto Tor señala asimismo que ha adaptado su navegador a Firefox ESR 153.7 y ha incorporado correcciones de seguridad procedentes de Firefox 160.

Conviene recordar que Tails 7.16 ya había introducido Tor Browser 16.0, basado en Firefox ESR 153. Por tanto, esta nueva entrega no supone un cambio de generación del navegador, sino una actualización de mantenimiento con correcciones adicionales.

Tails 7.17 y la actualización de emergencia del cliente Tor

El otro cambio importante es la incorporación de Tor 0.4.9.16. Esta versión del cliente se publicó como una actualización de emergencia para solucionar un problema que estaba generando una carga anormal sobre las autoridades de directorio y determinados relés de respaldo.

El origen del problema estaba relacionado con una gran cantidad de clientes antiguos que entraban repetidamente en ciclos de reinicio e intentaban descargar información de directorio. Este comportamiento provocaba un volumen elevado de solicitudes y dificultaba el funcionamiento de los servidores encargados de mantener y distribuir información sobre la red Tor.

La versión 0.4.9.16 introduce ajustes específicos para resolver esta situación, incluyendo cambios en el tratamiento de los microdescriptores y en los requisitos de versión de protocolo. También incorpora modificaciones en el mecanismo de selección de directorios de respaldo.

El propio Tor Project recomienda actualizar, aunque aclara que la urgencia es especialmente relevante para quienes administran autoridades de directorio. Para los usuarios habituales, la actualización permite utilizar una versión más reciente del cliente y contribuir a mantener el funcionamiento de la red.

Kernel Linux y mantenimiento del sistema

Tails 7.17 también actualiza el kernel Linux. Las informaciones publicadas sobre esta versión identifican el núcleo incluido como Linux 6.12.116, perteneciente a la rama de soporte prolongado 6.12 LTS.

Esta revisión incorpora correcciones relacionadas con los controladores de virtualización Xen, entre ellas problemas de uso después de liberar memoria en los componentes xen-netback y xen-blkback. Son cambios que no afectan específicamente al funcionamiento de Tor, pero que contribuyen a mantener la seguridad y estabilidad de la base del sistema.

Hay que señalar que el anuncio oficial de Tails todavía no había completado la publicación de su apartado detallado de cambios en el momento de consultar la información. Por ello, los números de versión de los componentes y los detalles técnicos anteriores proceden de la cobertura especializada y de los registros de publicación de los respectivos proyectos.

Actualización automática y descarga de Tails 7.17

Los usuarios que ya utilizan Tails pueden actualizar a la versión 7.17 mediante el mecanismo automático integrado en la distribución. El proyecto confirma que esta posibilidad está disponible para instalaciones desde Tails 7.0 en adelante y permite conservar el almacenamiento persistente, donde se guardan los documentos, configuraciones y otros datos que deben mantenerse entre sesiones.

Si la actualización automática falla o el sistema deja de arrancar después del proceso, los desarrolladores recomiendan recurrir al procedimiento de actualización manual.

También es posible realizar una instalación nueva mediante la imagen USB o la ISO destinada a DVD y máquinas virtuales. Hay que tener en cuenta que instalar Tails en una memoria USB en lugar de actualizar la instalación existente elimina el almacenamiento persistente de esa unidad.

En definitiva, Tails 7.17 es una actualización importante desde el punto de vista del mantenimiento de la seguridad, aunque no incorpore funciones nuevas. La puesta al día de Tor Browser y la corrección de los problemas que afectaban a las autoridades de directorio justifican la actualización para quienes utilizan esta distribución como entorno de trabajo centrado en la privacidad.