La nueva versión de Tails 7.16 ya está disponible con actualizaciones de sus principales componentes de navegación anónima y una corrección relacionada con el cifrado del correo electrónico. El proyecto ha incorporado Tor Browser 16.0 y actualizado el cliente Tor a la versión 0.4.9.15, además de solucionar un problema que impedía utilizar correctamente OpenPGP en Thunderbird.

Tails es una distribución GNU/Linux basada en Debian cuyo objetivo es proteger la privacidad y el anonimato de sus usuarios. Todo el tráfico de Internet se canaliza a través de la red Tor, mientras que el sistema está diseñado para ejecutarse desde una memoria USB y no dejar rastros en el ordenador utilizado una vez apagado. La versión 7.16 continúa esta estrategia con una actualización centrada en mantener al día sus herramientas fundamentales.

Tor Browser 16.0 llega a Tails

La principal novedad de Tails 7.16 es la incorporación de Tor Browser 16.0, que está basado en Firefox 153. Esta versión hereda el rediseño de los ajustes introducido en el navegador, con una organización renovada de sus opciones de configuración.

El cambio afecta a la forma de acceder y gestionar diferentes preferencias del navegador. La nueva disposición busca facilitar la localización de los ajustes y reorganiza distintas categorías de configuración, siguiendo la evolución de Firefox.

La actualización es especialmente relevante en Tails porque Tor Browser constituye una de las herramientas centrales del sistema. Su integración permite navegar a través de la red Tor sin tener que configurar manualmente un navegador convencional para utilizarla.

Actualización del cliente Tor en Tails 7.16

El segundo cambio destacado es la actualización del cliente Tor a la versión 0.4.9.15. Este componente se encarga de establecer las conexiones con la red Tor y gestionar la comunicación necesaria para acceder a Internet de forma anónima.

Mantener actualizado el cliente es importante para incorporar las correcciones y mejoras de las versiones recientes del proyecto Tor. Tails integra estos componentes dentro de su propio sistema, por lo que las actualizaciones se distribuyen mediante las nuevas imágenes y los mecanismos de actualización de la distribución.

Thunderbird recupera el soporte OpenPGP

Tails 7.16 también corrige un problema que afectaba a la compatibilidad con OpenPGP en Thunderbird. Este sistema permite cifrar y firmar mensajes de correo electrónico, proporcionando herramientas para proteger el contenido de las comunicaciones y comprobar su autenticidad.

La incidencia solucionada estaba registrada con el identificador #21841 en el sistema de seguimiento de errores del proyecto. Su resolución permite recuperar el funcionamiento esperado de esta característica, especialmente importante para los usuarios que utilizan el correo electrónico como parte de sus comunicaciones protegidas.

Actualización a Tails 7.16 sin perder el almacenamiento persistente

Los usuarios que ya utilizan Tails pueden actualizar automáticamente desde la versión 7.0 o posteriores a Tails 7.16. Este procedimiento permite conservar el almacenamiento persistente de la memoria USB, donde se pueden guardar documentos, configuraciones y otros datos entre sesiones.

Si la actualización automática no funciona o el sistema deja de arrancar después de aplicarla, el proyecto recomienda recurrir al procedimiento de actualización manual.

También es posible realizar una instalación nueva utilizando la imagen USB o la imagen ISO, destinada a DVD y máquinas virtuales. Sin embargo, hay una diferencia importante: instalar Tails desde cero en una memoria USB elimina el almacenamiento persistente que pudiera contener. Por tanto, quienes quieran conservar sus datos deben utilizar el procedimiento de actualización en lugar de realizar una instalación nueva.

Tails 7.16 está disponible desde la página oficial de descargas. Los detalles completos de esta versión, así como las instrucciones para actualizar, pueden consultarse en el anuncio oficial del proyecto.