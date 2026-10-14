Tails 7.15 ya se puede descargar con actualizaciones de sus principales herramientas de privacidad y anonimato. Esta nueva versión de la distribución, basada en Debian y diseñada para ejecutarse desde una memoria USB o un DVD, incorpora Tor Browser 15.0.25 y el cliente Tor 0.4.9.14. También renueva los paquetes de firmware para mejorar la compatibilidad con determinados componentes de hardware.

Tails está pensado para reducir las huellas que deja la actividad digital en el ordenador utilizado. Por defecto, dirige las conexiones de las aplicaciones compatibles a través de la red Tor y evita conservar los datos de la sesión al apagar el equipo. Su enfoque resulta especialmente útil para quienes necesitan trabajar con información sensible o navegar sin dejar el historial de uso en el ordenador anfitrión.

Tor Browser y Tor reciben nuevas versiones en Tails 7.15

La actualización más visible de Tails 7.15 es la incorporación de Tor Browser 15.0.25, que incluye las últimas correcciones y mejoras de seguridad de esta rama del navegador. Al tratarse de una de las principales vías de acceso a Internet desde Tails, mantenerlo actualizado es fundamental para reducir la exposición a vulnerabilidades.

El cliente Tor también se actualiza a la versión 0.4.9.14. Este componente se encarga de establecer las conexiones con la red Tor, que encamina el tráfico a través de varios relés para dificultar que una única entidad pueda relacionar el origen de una conexión con su destino.

Estas actualizaciones no hacen que el anonimato sea absoluto. La protección sigue dependiendo de cómo se utilice el sistema, de las aplicaciones empleadas y de evitar acciones que puedan revelar la identidad del usuario.

Firmware actualizado para mejorar la compatibilidad

Tails 7.15 renueva distintos paquetes de firmware, lo que puede mejorar el funcionamiento de hardware reciente, especialmente en el ámbito de las conexiones inalámbricas y los gráficos.

Este tipo de cambios es relevante en una distribución live, ya que el sistema debe detectar y utilizar correctamente los componentes del ordenador sin depender de los controladores que pueda tener instalado el sistema operativo principal. Aun así, la actualización no garantiza que todos los adaptadores Wi-Fi o tarjetas gráficas sean compatibles.

Si un equipo presenta problemas de conectividad o gráficos al arrancar Tails, conviene consultar la documentación oficial y comprobar si el dispositivo concreto está soportado.

Actualización automática sin perder el almacenamiento persistente

Los usuarios de Tails 7.0 o versiones posteriores pueden actualizar automáticamente a Tails 7.15. El procedimiento permite conservar el Almacenamiento Persistente, siempre que la actualización se complete correctamente.

Esta función permite guardar determinados archivos, configuraciones y otros datos entre sesiones, a pesar de que el funcionamiento habitual de Tails está diseñado para no conservar información de manera permanente. El usuario puede seleccionar qué datos desea mantener y protegerlos mediante las opciones de cifrado del sistema.

Si la actualización automática no está disponible o provoca problemas de arranque, el proyecto recomienda recurrir al procedimiento manual. Antes de realizar cambios importantes, resulta prudente comprobar que los archivos imprescindibles del almacenamiento persistente están protegidos.

Descarga de Tails 7.15

Tails 7.15 puede descargarse desde la página oficial del proyecto. Se ofrece una imagen USB para preparar una memoria de arranque y una imagen ISO destinada, entre otros usos, a DVD y máquinas virtuales.

La distribución está basada en Debian GNU/Linux 13, conocido como Trixie, y se centra en la privacidad, el anonimato y la seguridad durante las sesiones de trabajo. No está pensada como sustituto convencional de una instalación de escritorio: su principal característica es poder arrancarse desde un medio externo y dejar el menor rastro posible en el equipo utilizado.

La publicación de Tails 7.15 es una actualización de mantenimiento centrada en mantener al día sus componentes de seguridad y ampliar la compatibilidad de hardware, más que en introducir grandes cambios visuales. Para quienes utilizan regularmente esta distribución, instalar la nueva versión permite beneficiarse de las correcciones incorporadas en el navegador y en el cliente Tor.

Más información y descargas en la web oficial de Tails y en el historial oficial de imágenes.