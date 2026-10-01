Tails 7.14 ya está disponible como nueva versión de esta distribución Linux centrada en la privacidad y el anonimato. La actualización, publicada el 30 de septiembre de 2026, incorpora nuevas versiones de varios de sus componentes fundamentales, entre ellos Tor Browser, el cliente Tor y el kernel Linux.

La nueva versión llega apenas dos semanas después de Tails 7.13 y continúa con el ciclo de actualizaciones quincenal adoptado por el proyecto durante septiembre. Tails 7.14 actualiza Tor Browser a la versión 15.0.24, Tor a la 0.4.9.13 y el kernel Linux a la 6.12.111.

Tor Browser se actualiza a la versión 15.0.24 en Tails 7.14

Una de las principales novedades de Tails 7.14 es la actualización de Tor Browser a la versión 15.0.24.

El navegador basado en Firefox constituye una de las piezas centrales de Tails para acceder a Internet a través de la red Tor, por lo que mantenerlo actualizado es especialmente importante dentro de una distribución cuyo objetivo principal es proteger la privacidad de sus usuarios.

Esta actualización integra Tor Browser como parte del sistema y las nuevas versiones llegan a la distribución siguiendo el ciclo de actualización correspondiente del navegador.

Tails 7.14 sube a Tor 0.4.9.13 y Linux 6.12.111

Tails 7.14 también actualiza el cliente Tor a la versión 0.4.9.13. Este componente se encarga de proporcionar la conexión con la red Tor utilizada por las aplicaciones de Tails.

Junto a Tor también se actualiza el kernel Linux, que pasa a la versión 6.12.111. Se trata de una actualización dentro de la rama Linux 6.12 utilizada por Tails, incorporando las correcciones y cambios correspondientes a las versiones de mantenimiento del kernel.

Estas actualizaciones son especialmente relevantes en Tails porque el sistema está diseñado para ejecutarse habitualmente desde un dispositivo USB y utilizarse como un entorno temporal, por lo que mantener actualizados sus componentes de red y el núcleo resulta fundamental.

Solucionado un problema con los teclados coreanos

Además de las actualizaciones de componentes, Tails 7.14 incluye una corrección concreta relacionada con los métodos de entrada.

El proyecto ha solucionado un problema que hacía que el método de entrada de teclado predeterminado no funcionara correctamente al iniciar una sesión en coreano. El error estaba registrado como el problema #21779 en el seguimiento de errores de Tails.

No se anuncian en esta versión nuevas funciones importantes para el escritorio ni cambios importantes en la interfaz. El objetivo principal de Tails 7.14 es mantener actualizados sus componentes fundamentales y corregir este problema específico.

Actualización automática desde Tails 7.0

Los usuarios que ya estén utilizando Tails 7.0 o una versión posterior pueden actualizar automáticamente a Tails 7.14.

El procedimiento de actualización automática permite conservar el Almacenamiento Persistente existente en el dispositivo USB. Si la actualización automática no funciona o Tails deja de arrancar después de actualizar, el proyecto recomienda recurrir al procedimiento de actualización manual.

Para realizar una instalación nueva también están disponibles las imágenes de Tails 7.14 para memorias USB, así como imágenes ISO destinadas a DVD y máquinas virtuales.

En este caso hay que tener en cuenta que instalar Tails de nuevo sobre un dispositivo USB no equivale a actualizar la instalación existente: el proyecto advierte de que una instalación nueva puede eliminar el Almacenamiento Persistente almacenado en esa memoria.

Tails mantiene su ciclo de actualizaciones quincenal

Esta versión llega dentro del nuevo calendario de actualizaciones adoptado por el proyecto. Tails 7.12, publicada a comienzos de septiembre, fue presentada como la primera versión del proyecto dentro de un ciclo de lanzamientos de dos semanas, coincidiendo con el cambio de Firefox hacia este mismo ritmo de publicación.

Desde entonces, Tails 7.13 llegó el 16 de septiembre y Tails 7.14 el 30 de septiembre, manteniendo exactamente ese intervalo de dos semanas.

Este modelo permite que Tails incorpore con mayor rapidez las nuevas versiones de Tor Browser y otros componentes que forman parte de la distribución, en lugar de acumular durante más tiempo las actualizaciones entre versiones.

Tails 7.14 ya se puede descargar

Tails 7.14 ya está disponible para nuevas instalaciones y para actualizar instalaciones existentes. El proyecto proporciona tanto la imagen específica para memorias USB como la imagen ISO para DVD y máquinas virtuales.

Aunque no se trata de una versión con grandes cambios visibles para el usuario, la actualización resulta importante para mantener al día tres componentes esenciales de Tails: el navegador utilizado para acceder a Tor, el propio cliente Tor y el kernel Linux.

Los usuarios de Tails 7.0 o posterior pueden utilizar el mecanismo de actualización automática y conservar su Almacenamiento Persistente.