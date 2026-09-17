El proyecto Tails ha publicado Tails 7.13, una nueva actualización de su distribución Linux centrada en la privacidad y el anonimato. La versión llega apenas dos semanas después de Tails 7.12 y mantiene el nuevo calendario de lanzamientos quincenal adoptado por el proyecto a partir de septiembre.

Esta nueva entrega tiene un carácter principalmente de mantenimiento, pero incorpora actualizaciones importantes de sus principales componentes de privacidad. Tor Browser pasa a la versión 15.0.23 y el cliente Tor se actualiza a la versión 0.4.9.12. Además, el equipo ha simplificado el proceso de apagado para que sea más rápido en situaciones en las que no sea necesario cerrar aplicaciones o guardar documentos.

Tor Browser se actualiza a la versión 15.0.23

Una de las principales novedades de Tor Browser 15.0.23 es precisamente la actualización del navegador incluido en Tails. El navegador basado en Firefox constituye uno de los componentes fundamentales de la distribución, ya que permite acceder a Internet a través de la red Tor y aplicar las medidas de privacidad integradas en el sistema.

La actualización mantiene así Tails alineado con la versión más reciente del navegador Tor disponible dentro de su ciclo actual. El cambio es especialmente importante en una distribución orientada a la privacidad, donde mantener actualizados el navegador y sus componentes de seguridad resulta fundamental.

Nuevo cliente Tor 0.4.9.12

La nueva versión también incorpora Tor 0.4.9.12. El cliente Tor es el encargado de establecer las conexiones con la red de anonimato y constituye otra de las piezas esenciales del funcionamiento de la distribución.

Esta actualización llega dentro del proceso de renovación periódica de los componentes de Tails y permite mantener el sistema basado en versiones recientes del software desarrollado por el proyecto Tor.

El cambio también encaja con el nuevo ritmo de desarrollo adoptado por Tails. Desde la versión 7.12, el proyecto publica nuevas versiones aproximadamente cada dos semanas para seguir el calendario de Firefox y Tor Browser.

Un apagado más rápido en Tails 7.13

Uno de los cambios más visibles para los usuarios aparece al apagar el sistema. Desde Tails 7.10, la distribución mostraba un cuadro de diálogo de confirmación antes de apagar el equipo.

En Tails 7.13 este comportamiento se ha simplificado. Cuando ninguna aplicación necesita cerrarse y no existen documentos pendientes de guardar, el cuadro de confirmación deja de aparecer y el sistema puede iniciar directamente el proceso de apagado.

La modificación está pensada para hacer más rápida una operación especialmente frecuente en Tails. Al tratarse de un sistema diseñado para utilizarse habitualmente desde una memoria USB y apagarse después de cada sesión, reducir pasos innecesarios puede resultar especialmente práctico.

Actualización automática desde Tails 7.0

Los usuarios que ya utilizan una versión reciente de la distribución pueden actualizar directamente. El proyecto confirma que las actualizaciones automáticas están disponibles desde Tails 7.0 o posteriores hasta Tails 7.13.

Este método permite conservar el Almacenamiento Persistente de la memoria USB, por lo que no es necesario crear una instalación nueva para actualizar el sistema. Si la actualización automática no funciona correctamente o Tails no consigue arrancar después del proceso, el proyecto recomienda recurrir al procedimiento de actualización manual.

Quienes quieran instalar la distribución desde cero también pueden descargar la nueva imagen para crear una memoria USB. En ese caso hay que tener en cuenta que instalar Tails desde cero elimina el Almacenamiento Persistente existente en esa memoria.

Tails mantiene su base en Debian 13

Tails 7 continúa basado en Debian 13 Trixie. La distribución utiliza esta base para proporcionar el entorno de escritorio, las aplicaciones y buena parte de los componentes del sistema sobre los que posteriormente integra sus propias herramientas de privacidad.

El objetivo de Tails no es ofrecer una distribución Linux de propósito general, sino proporcionar un entorno que pueda utilizarse desde un medio externo y que reduzca al mínimo la información que permanece en el ordenador utilizado. Por ello, sus actualizaciones se centran especialmente en mantener al día las herramientas relacionadas con la privacidad y las comunicaciones.

Tails 7.13 es una actualización pequeña pero importante

Tails 7.13 no introduce grandes cambios en la interfaz ni nuevas funciones revolucionarias. Su importancia está principalmente en mantener actualizados Tor Browser y el cliente Tor, además de mejorar pequeños detalles de uso diario como el apagado.

El nuevo calendario quincenal también empieza a dejarse notar. La distribución pasa ahora por ciclos de actualización mucho más cortos, lo que permite incorporar con mayor rapidez las nuevas versiones del navegador Tor y otros componentes fundamentales sin acumular grandes cantidades de cambios entre lanzamientos.

Con esta nueva versión, Tails continúa evolucionando sobre su base Debian 13 mientras mantiene su objetivo principal: ofrecer un sistema operativo portátil centrado en la privacidad, que pueda ejecutarse desde una memoria USB y que deje el menor rastro posible en el ordenador utilizado.