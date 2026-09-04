Tails 7.12 ya está disponible como la nueva versión de la distribución Linux centrada en la privacidad y el anonimato. El lanzamiento llega con una novedad que va más allá de las habituales actualizaciones de paquetes: el proyecto comienza oficialmente una nueva etapa con un ciclo de publicación de dos semanas, siguiendo el mismo ritmo que Firefox y Tor Browser.

Esta nueva cadencia permitirá que las actualizaciones de seguridad y las nuevas versiones de los componentes principales lleguen con mayor rapidez. En Tails 7.12, el cambio de ritmo coincide con una actualización de Tor Browser, una nueva versión de Electrum y la renovación de varios paquetes de firmware destinados a mejorar la compatibilidad con hardware reciente.

Tails 7.12 estrena el nuevo ciclo de lanzamientos

La principal novedad de Tails 7.12 es precisamente su nuevo calendario de desarrollo. A partir de septiembre de 2026, Tails pasa a publicar nuevas versiones cada dos semanas. La anterior fue la 7.11 de agosto.

La decisión está directamente relacionada con el cambio de cadencia adoptado por Mozilla para Firefox. Como Tor Browser se basa en Firefox y constituye uno de los componentes fundamentales de Tails, el proyecto ha decidido sincronizar su propio calendario para poder incorporar sus actualizaciones con mayor rapidez.

Tails 7.12 es la primera versión que funciona bajo este nuevo modelo. Los usuarios pueden esperar, por tanto, versiones más frecuentes durante los próximos meses, aunque eso no significa necesariamente que cada lanzamiento vaya a incorporar una gran cantidad de novedades.

Tor Browser se actualiza a la versión 15.0.21

Uno de los componentes más importantes de Tails recibe una actualización en esta versión. Tor Browser pasa a la versión 15.0.21, incorporando las novedades y correcciones procedentes de la rama correspondiente del navegador.

La actualización es especialmente relevante dentro de Tails porque todo el funcionamiento de la distribución está diseñado alrededor de la privacidad y de la utilización de la red Tor. Mantener el navegador actualizado resulta fundamental para recibir las correcciones de seguridad y reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas.

El nuevo ciclo de dos semanas debería facilitar precisamente que este tipo de actualizaciones puedan incorporarse a Tails con menos demora.

Electrum se actualiza a la versión 4.8.1

Tails 7.12 también actualiza Electrum, el monedero de Bitcoin incluido en la distribución. El programa pasa de la versión 4.7.2 a la 4.8.1.

Electrum forma parte del conjunto de herramientas que Tails proporciona para trabajar con diferentes tipos de información y comunicaciones manteniendo el enfoque de privacidad del sistema. Como sucede con el resto del software incluido en la distribución, mantenerlo actualizado permite beneficiarse de las correcciones y mejoras publicadas por sus desarrolladores.

En este caso, el salto de versión se incorpora directamente a la nueva imagen de Tails, de manera que quienes realicen una instalación nueva ya encontrarán Electrum actualizado.

Tails 7.12 introduce un mejor soporte para hardware moderno

La nueva versión también actualiza algunos paquetes de firmware incluidos en Tails. El objetivo es mejorar la compatibilidad con hardware más reciente, incluyendo tarjetas gráficas, dispositivos Wi-Fi y otros componentes.

Este cambio puede ser especialmente importante para quienes intenten iniciar Tails en ordenadores relativamente nuevos. Al tratarse de un sistema operativo Live que normalmente se ejecuta directamente desde una memoria USB, la disponibilidad de firmware adecuado puede determinar que determinados componentes funcionen correctamente desde el primer momento.

La actualización de estos paquetes permite que Tails siga siendo utilizable en equipos actuales sin renunciar a su modelo de funcionamiento basado en un entorno Live.

Actualización automática desde Tails 7.0

Los usuarios que ya tengan Tails instalado pueden actualizar a la nueva versión sin necesidad de crear una nueva memoria USB desde cero. Las actualizaciones automáticas están disponibles desde Tails 7.0 y permiten conservar el almacenamiento persistente.

Esta posibilidad resulta especialmente importante para quienes utilizan Tails de forma habitual y almacenan configuraciones o documentos en su Persistent Storage. El proyecto recomienda utilizar el mecanismo de actualización correspondiente siempre que sea posible para mantener esos datos.

También existe la posibilidad de realizar una actualización manual si el proceso automático no funciona correctamente o si el sistema no consigue arrancar después de actualizarse.

Más allá de las novedades concretas de esta versión, Tails mantiene su filosofía habitual. La distribución está diseñada para utilizarse como un sistema Live y dirigir las conexiones a Internet a través de Tor, ofreciendo un entorno pensado para minimizar las huellas que deja el usuario en el equipo utilizado.

La combinación de un sistema temporal, herramientas orientadas a la privacidad y Tor convierte a Tails en una opción especialmente utilizada cuando el anonimato y la protección de la información tienen prioridad sobre la comodidad de un sistema operativo convencional.

Un cambio de ritmo para las próximas versiones

Tails 7.12 representa así el comienzo de una nueva etapa para el proyecto. El cambio hacia lanzamientos quincenales no transforma la distribución por sí mismo, pero sí modifica la velocidad a la que sus desarrolladores podrán entregar actualizaciones.

La estrategia también permite reducir el tiempo necesario para incorporar nuevas versiones de Tor Browser y otros componentes vinculados al ciclo de Firefox. Para una distribución cuyo objetivo principal está estrechamente relacionado con la seguridad y la privacidad, disponer de actualizaciones más frecuentes puede ser especialmente beneficioso.

Con Tor Browser 15.0.21, Electrum 4.8.1 y firmware actualizado para mejorar el soporte de hardware moderno, Tails 7.12 inaugura oficialmente este nuevo calendario. A partir de ahora, el proyecto comenzará a publicar nuevas versiones con una frecuencia mucho mayor, manteniendo su apuesta por un entorno Linux centrado en la privacidad, el anonimato y la seguridad.