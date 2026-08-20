Tails 7.11 corrige un problema que impedía activar Persistent Storage

Tails 7.11 ya está disponible como una nueva actualización de esta distribución Linux centrada en la privacidad y el anonimato. La nueva versión corrige un problema que podía impedir que el almacenamiento persistente se activara correctamente en determinados equipos y actualiza Tor Browser a la versión 15.0.20.

Tails está basada en Debian y ha sido diseñada para utilizarse principalmente desde un dispositivo USB, encaminando las conexiones a través de la red Tor y tratando de dejar el menor número posible de rastros en el ordenador utilizado. La actualización 7.11 mantiene este enfoque, pero soluciona un problema especialmente relevante para quienes utilizan una de las funciones que permite conservar determinados datos entre sesiones.

La principal novedad de Tails 7.11 está en Persistent Storage

El cambio más importante de Tails 7.11 corrige un problema que podía evitar que Persistent Storage se activase en algunos ordenadores. Esta función permite conservar determinados datos y configuraciones entre sesiones mediante un área de almacenamiento cifrada, algo que resulta especialmente útil en un sistema operativo pensado para ejecutarse de forma temporal desde un USB.

Por defecto, Tails está diseñado para que los datos de una sesión desaparezcan al apagar el ordenador. Persistent Storage proporciona una excepción controlada a este comportamiento: el usuario puede almacenar determinados archivos, configuraciones y otros datos de forma persistente sin convertir la instalación completa en un sistema convencional instalado en el disco.

El fallo corregido en esta versión podía impedir precisamente que esa zona de almacenamiento se activara en determinados equipos. Para los usuarios que dependen de Persistent Storage, se trata por tanto de una corrección bastante más importante de lo que podría sugerir el número de versión.

Persistent Storage mantiene los datos entre sesiones

Una de las características que diferencia a Tails de una distribución Linux convencional es que el sistema está diseñado para minimizar los rastros que deja en el ordenador anfitrión. El usuario puede iniciar Tails desde un USB, realizar sus tareas y apagar el equipo sin que la sesión quede almacenada de la misma manera que ocurriría con un sistema operativo instalado permanentemente.

Persistent Storage permite combinar esa filosofía con la necesidad práctica de conservar determinados datos. El espacio se encuentra cifrado y puede utilizarse para guardar la información que el usuario necesita mantener disponible cuando vuelva a iniciar Tails.

La corrección incluida en Tails 7.11 garantiza que esta característica pueda activarse correctamente en los equipos afectados por el problema. El proyecto recomienda a los usuarios que ya disponen de una instalación con Persistent Storage realizar una actualización en lugar de crear una instalación nueva.

Tor Browser se actualiza a la versión 15.0.20

La otra novedad destacada de Tails 7.11 es la actualización del navegador incluido en la distribución. Tor Browser pasa a la versión 15.0.20, proporcionando a los usuarios una versión más reciente del navegador utilizado para acceder a Internet a través de la red Tor.

La integración de Tor Browser es una parte fundamental de la experiencia de Tails. La distribución no se limita a proporcionar un escritorio Linux portátil, sino que está construida alrededor de herramientas destinadas a proteger la privacidad del usuario y dificultar la asociación de su actividad con el ordenador desde el que se conecta.

Mantener el navegador actualizado resulta especialmente importante en este contexto, ya que el navegador es uno de los componentes que más directamente interactúan con contenido procedente de Internet. Tails incorpora las actualizaciones necesarias dentro de sus propias versiones para que los usuarios no tengan que configurar manualmente estos componentes.

Los usuarios de Tails pueden actualizar directamente

Los usuarios que ya tengan instalada cualquier versión de Tails 7.0 o posterior pueden actualizar directamente a Tails 7.11 mediante el mecanismo de actualización automática. Este proceso permite conservar el Persistent Storage existente.

La recomendación resulta especialmente importante para quienes tienen datos almacenados de forma persistente. Si la actualización automática no funciona o el sistema deja de arrancar después de realizarla, el proyecto contempla también la posibilidad de efectuar una actualización manual.

En caso de que una actualización automática falle, utilizar el procedimiento manual permite recuperar el sistema sin tener que recurrir necesariamente a una instalación completamente nueva.

No conviene reinstalar Tails si utilizas Persistent Storage

El proyecto hace una advertencia importante para los usuarios que tengan un USB de Tails con Persistent Storage: si ya disponen de una instalación funcional, deben actualizarla en lugar de realizar una instalación nueva. Una reinstalación puede borrar el almacenamiento persistente existente.

Esta recomendación es especialmente relevante porque el funcionamiento habitual de Tails puede llevar a pensar que crear un nuevo USB con la última imagen es siempre la solución más sencilla. Sin embargo, cuando existe información persistente que se quiere conservar, el procedimiento de actualización es la opción adecuada.

Para quienes simplemente quieran empezar desde cero, Tails 7.11 también está disponible como una nueva imagen USB. El proyecto proporciona además una imagen ISO para otros escenarios, como utilizar Tails con DVD o dentro de una máquina virtual.

Una actualización pequeña pero importante para Tails

Tails 7.11 no introduce un cambio radical en la distribución. Su objetivo es más concreto: solucionar un problema que afectaba a Persistent Storage y mantener actualizado uno de los componentes fundamentales del sistema con la llegada de Tor Browser 15.0.20.

Precisamente por el papel que desempeña Persistent Storage dentro de Tails, la primera corrección tiene especial importancia. El sistema está diseñado para ser temporal, pero los usuarios pueden necesitar conservar determinados datos y configuraciones de una sesión a otra. Cuando esa función falla, se pierde una parte importante de la utilidad práctica de la distribución.

La actualización también mantiene el modelo de desarrollo de Tails, que combina una base Debian con herramientas específicamente seleccionadas y configuradas para ofrecer privacidad y anonimato. Las nuevas versiones incorporan las correcciones necesarias sin convertir el sistema en una distribución Linux convencional instalada permanentemente.

Tails 7.11 ya está disponible

Tails 7.11 ya puede utilizarse tanto mediante una actualización de instalaciones existentes como mediante una nueva imagen. Para quienes ya utilizan Tails 7.0 o posterior, la actualización automática permite pasar a la nueva versión conservando Persistent Storage.

La actualización resulta especialmente recomendable para los usuarios afectados por el problema de activación del almacenamiento persistente. Al mismo tiempo, disponer de Tor Browser 15.0.20 proporciona una base más actualizada para la navegación a través de Tor.

Con esta versión, Tails continúa centrada en su objetivo original: proporcionar un entorno Linux portátil orientado a la privacidad, que pueda utilizarse sin instalar el sistema en el ordenador y que permita controlar de forma explícita qué información se conserva entre sesiones.