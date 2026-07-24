Tails 7.10 mejora la protección frente a la pérdida de datos

Tails 7.10 ya está disponible como una nueva actualización de esta distribución GNU/Linux centrada en la privacidad, el anonimato y la seguridad. La principal novedad del lanzamiento es una mejora en la protección frente a la pérdida accidental de datos, además de incorporar un navegador Tor actualizado, nuevas versiones de componentes esenciales y diversas correcciones de errores.

Como es habitual, Tails sigue encaminando todo el tráfico de red a través de la red Tor, permitiendo utilizar el sistema desde una memoria USB sin dejar rastros en el equipo anfitrión. Esta nueva versión continúa reforzando tanto la seguridad como la fiabilidad del sistema.

Tails 7.10 mejora la protección contra la pérdida de datos

La principal novedad de Tails 7.10 es un nuevo mecanismo diseñado para reducir el riesgo de pérdida accidental de información almacenada en el almacenamiento persistente. El sistema mejora la gestión de determinadas operaciones relacionadas con el desbloqueo y uso del volumen persistente, ayudando a proteger los datos de los usuarios en situaciones que anteriormente podían provocar problemas inesperados.

La distribución también actualiza Tor Browser a una versión más reciente, incorporando las últimas mejoras de seguridad, estabilidad y privacidad desarrolladas por el Proyecto Tor. Como consecuencia, los usuarios disponen de una protección más eficaz frente al rastreo y de una mejor compatibilidad con los estándares web actuales.

Otra de las novedades es la actualización de numerosos paquetes internos del sistema, incluyendo componentes fundamentales del entorno de escritorio y herramientas de seguridad. Estas mejoras permiten corregir errores detectados en versiones anteriores y mantener Tails al día con las últimas actualizaciones de Debian y del ecosistema del software libre.

Además, el equipo de desarrollo ha solucionado diversos fallos menores que afectaban a la experiencia de uso, mejorando la estabilidad general del sistema y aumentando la fiabilidad durante las sesiones de trabajo desde unidades USB.

Con Tails 7.10, el proyecto continúa apostando por ofrecer una plataforma segura para periodistas, activistas, investigadores y cualquier usuario que necesite preservar su privacidad. La combinación de nuevas medidas de protección frente a la pérdida de datos y las habituales actualizaciones de seguridad convierten esta versión en una actualización recomendable para todos los usuarios de la distribución.