Tails 7.10.1 corrige vulnerabilidades críticas de seguridad

El equipo de Tails ha lanzado una actualización de emergencia de su sistema operativo centrado en la privacidad, la versión 7.10.1. Esta nueva entrega llega apenas dos semanas después de la anterior y su objetivo principal es corregir dos vulnerabilidades críticas que podrían comprometer seriamente el anonimato de los usuarios.

Los fallos de seguridad afectan tanto al kernel de Linux como a la librería expat XML, y en ambos casos podrían permitir que un atacante obtuviera privilegios de administrador en el sistema. Aunque los desarrolladores consideran que un ataque real es poco probable, advierten que un actor con recursos suficientes, como un gobierno o una empresa de seguridad informática, podría explotarlos para tomar el control total de Tails y desanonimizar a la víctima.

Tails 7.10.1, sobre todo por seguridad

En concreto, la vulnerabilidad CVE-2026-64560 afecta al kernel de Linux, que se ha actualizado a la versión 6.12.100. Este fallo podría permitir que el navegador Tor integrado en Tails obtuviera privilegios de administrador. Por su parte, la librería expat se ha actualizado a la versión 2.8.2 para solucionar DSA-6404-1, un conjunto de vulnerabilidades que podrían explotarse al abrir un archivo malicioso con aplicaciones como LibreOffice, Audacity o Git.

Además de los parches de seguridad, Tails 7.10.1 incluye mejoras en el rendimiento. Las actualizaciones automáticas ahora se comprimen con zstd, lo que acelera el arranque del sistema, una característica que ya estaba presente en las imágenes USB desde la versión 7.0. También se ha reducido el tamaño de las imágenes USB y las actualizaciones automáticas en 70 MB gracias a la eliminación de firmware no utilizado.

La actualización está disponible para todos los usuarios que tengan Tails 7.0 o posterior, ya sea mediante actualización automática o, en caso de problemas, mediante una instalación manual. Quienes instalen desde cero en una memoria USB nueva perderán el almacenamiento persistente, por lo que se recomienda realizar una actualización en lugar de una instalación limpia si se desea conservar los datos.

Esta versión de emergencia subraya la importancia de mantener actualizado el sistema para garantizar la privacidad y la seguridad en línea. Los usuarios de Tails en España y Europa deben considerar esta actualización como prioritaria, especialmente si utilizan el sistema para actividades que requieran un alto nivel de anonimato.