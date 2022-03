Tails 4.28 ya fue liberada y estos son sus cambios

Hace poco se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de la popular distribucion de Linux Tails 4.28 (The Amnesic Incognito Live System), versión la cual se han realizado meramente actualizaciones de los principales componentes del sistema, asi como tambien de algunos errores.

Para aquellos que desconocen de Tails, deben saber que está es una distribución que esta basada en la base del paquete Debian 10 y diseñada para proporcionar acceso anónimo a la red, con la finalidad de preservar la privacidad y el anonimato del usuario en la red.

La salida anónima de Tails es proporcionada por Tor en todas las conexiones, ya que el tráfico a través de la red Tor, están bloqueadas por defecto con un filtro de paquetes, con lo cual el usuario no deja rastro en la red a no ser que quiera lo contrario. El cifrado se usa para almacenar datos de usuario en el modo guardar datos de usuario entre inicios, además de que presenta una serie de aplicaciones preconfiguradas pensadas en la seguridad y anonimato del usuario, tales como un navegador web, el cliente de correo, un cliente de mensaje instantánea entre otras más.

Principales novedades de Tails 4.28

La nueva versión de Tails 4.28 llega con las actualizaciones pertinentes de Tor Browser a la versión 11.0.7, Thunderbird a la versión 91.6.1 y de tor a la versión 0.4.6.10.

Por parte de la actualización de Tor Browser 11.0.7, esta versión del navegador llega sincronizada con la base del código ESR de Firefox 91.7.0, que corrige 5 vulnerabilidades.

Mientras que por la parte de la red Tor actualizada 0.4.6.10 esta versión contiene correcciones de errores menores, pero una en particular es que el servicio Onion v2 ya estaba deshabilitado en versiones anteriores, por lo que este cambio no debería marcar ninguna diferencia, excepto que ya no lo anunciarán en la red, ademas de que se actualizan los archivos geoip para que coincidan con la base de datos de ubicación de IPFire.

En cuanto a Thunderbird a la versión 91.6.1, la nueva versión aporta las vistas generadas por Thunderbird de las invitaciones a reuniones de forma predeterminada, ademas de que se soluciono el problema de que los correos electrónicos no se descargaban al inicio en algunas condiciones, tambien en los números de puerto no se mostraban en el cuadro de diálogo «Confirmar excepción de seguridad» para conexiones CalDAV y varias correcciones de seguridad

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión de Tails 4.28:

NoScript 11.3.7

Se actualizó el estilo de la barra de mensajes en la página «about:preferences#tor».

Extracción proporcionada de Tor Browser desde su propio archivo.

Registro de depuración habilitado para obfs4proxy.

La infraestructura de prueba proporciona una prueba de la distribución utilizando una red Tor real.

Finalmente si estás interesado en conocer más al respecto de esta nueva versión de Tails, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar Tails 4.28

Si quieres probar o instalar esta nueva versión de esta distribución de Linux en tu equipo, puedes obtener la imagen del sistema la cual ya está disponible desde su página web oficial en su sección de descargas, en enlace es este.

La imagen que se obtiene desde la sección de descargas es una imagen ISO de 1.1 GB capaz de funcionar en modo en vivo.

Además es importante tomar en cuenta que esta nueva versión de Tails 4.28, como la mayoría de sus predecesores, también corrige algunos agujeros de seguridad por lo que sus desarrolladores recomiendan encarecidamente que se realice la actualización a esta nueva versión en caso de estar en una anterior.

¿Cómo actualizar a la nueva versión de Tails 4.28?

Para aquellos usuarios que tengan instalada una versión anterior de Tails y quieren realizar la actualización a esta nueva versión. Deben saber que la actualización directa a Tails 4.20 la pueden realizar directamente desde Tails 4.15 a 4.18 siguiendo las instrucciones de este enlace.

Para ello podrán hacer uso de su dispositivo USB que utilizaron para instalar Tails, pueden consultar la información para llevar este movimiento en su ordenador en el siguiente enlace.