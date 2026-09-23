systemd 262 ya está disponible como nueva versión del sistema de inicio y gestor de servicios utilizado por numerosas distribuciones GNU/Linux. Esta actualización incorpora cambios importantes en áreas como los contenedores, el arranque del sistema, la administración de servicios, el almacenamiento cifrado y la virtualización.

La nueva versión llega con una serie de mejoras que no se limitan a pequeñas correcciones. Entre sus novedades destaca un nuevo mecanismo de respaldo para los archivos de unidades básicos, nuevas posibilidades para crear versiones extremadamente pequeñas de systemd orientadas a contenedores y mejoras relacionadas con la informática confidencial. También se han añadido nuevas opciones para determinadas unidades de servicio y herramientas del ecosistema systemd.

systemd 262 apuesta por unos sistemas más flexibles y contenedores más pequeños

Una de las novedades más llamativas de systemd 262 afecta directamente al gestor de servicios. A partir de esta versión, systemd incorpora internamente un conjunto básico de archivos de unidades que puede utilizar como alternativa cuando estos no están disponibles en el sistema de archivos. Entre ellos se encuentran unidades y objetivos fundamentales como basic.target , sysinit.target , multi-user.target , reboot.target y shutdown.target .

Este cambio resulta especialmente interesante para determinados escenarios de contenedores, ya que permite ejecutar systemd como PID 1 sin necesidad de instalar físicamente todos esos archivos de unidades. Los archivos presentes en el sistema siguen teniendo prioridad sobre estas definiciones integradas.

Otra novedad relacionada con los contenedores permite construir systemd como un único binario enlazado estáticamente que combina el PID 1 y el ejecutor. El objetivo es facilitar configuraciones muy pequeñas en las que se quiera utilizar systemd dentro de entornos con recursos limitados.

La administración de servicios también recibe nuevas posibilidades. Las unidades de tipo servicio incorporan RestartRandomizedDelaySec= , una opción destinada a introducir una variación aleatoria en el retraso utilizado al reiniciar servicios. Esto puede resultar útil en sistemas donde varios servicios podrían intentar recuperarse simultáneamente después de un fallo.

En el ámbito de la memoria y la topología NUMA, NUMAPolicy= amplía las posibilidades disponibles con nuevas políticas como preferred-map y weighted-interleave . Estos cambios permiten afinar el comportamiento de determinadas cargas de trabajo en sistemas con arquitecturas de memoria no uniforme.

Más novedades en seguridad, almacenamiento y virtualización

systemd 262 también introduce cambios en varias herramientas auxiliares. systemd-firstboot incorpora el modo systemd.firstboot=headless , pensado para instalaciones y configuraciones automatizadas que no necesitan interacción con el usuario.

Por su parte, systemd-coredump añade soporte para el protocolo de socket de volcados de memoria introducido por el kernel Linux 6.17. También se modifica el comportamiento de los directorios personales gestionados mediante systemd-homed , que pasan a utilizar de forma predeterminada políticas FSCRYPT v2 en los nuevos directorios personales respaldados por FSCRYPT.

La herramienta systemd-cryptenroll incorpora además un asistente para el registro durante el primer arranque, mientras que systemd-vmspawn amplía sus posibilidades para máquinas virtuales con computación confidencial. Su opción --coco= añade compatibilidad con Intel TDX además del soporte existente para AMD SEV-SNP.

Entre las novedades también aparece integración para el arranque con dm-clone y mejoras relacionadas con Live Update Orchestrator (LUO), incluyendo la posibilidad de crear sesiones LUO desde unidades de servicio mediante la nueva opción LUOSession= .

Finalmente, esta versión incorpora incluso un mecanismo destinado a detectar contribuciones de código generadas mediante inteligencia artificial que no hayan pasado por el proceso de revisión correspondiente. El proyecto lo integra como una medida de control dentro de su infraestructura de desarrollo.

Con todo ello, systemd 262 representa una actualización centrada especialmente en ampliar la flexibilidad de systemd en entornos modernos, desde contenedores extremadamente ligeros hasta sistemas con virtualización y mecanismos de seguridad avanzados.