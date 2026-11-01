System76 ha puesto el foco en el Thelio Prime, un sobremesa compacto con Linux que busca hacerse un hueco entre quienes necesitan potencia sin ocupar demasiado espacio. El equipo mantiene un formato de 11 litros y llegará al mercado el 18 de noviembre, una fecha que coincide con la puesta de largo de una propuesta pensada para trabajar con aplicaciones exigentes y, al mismo tiempo, poder abrirla y actualizarla con relativa facilidad.

La propuesta de System76 apuesta por componentes de AMD y NVIDIA en una carcasa pequeña, con opciones que permiten configurar el ordenador según el uso previsto. La marca mantiene así una línea de equipos de escritorio con Linux en la que la refrigeración y la posibilidad de ampliar el hardware tienen un peso claro, algo que suele marcar la diferencia frente a torres más cerradas y difíciles de mantener.

Thelio Prime: un formato pequeño con hardware de alto vuelo

El Thelio Prime se moverá con procesadores AMD Ryzen 9000, una familia que apunta a cargas de trabajo multinúcleo y tareas creativas. La configuración admite hasta 96 GB de memoria DDR5 y un máximo de 8 TB de almacenamiento NVMe, de modo que el equipo puede cubrir desde edición y renderizado hasta desarrollo, siempre sin salir del ecosistema Linux. En gráficos, System76 ofrecerá alternativas de AMD y NVIDIA, dejando margen para elegir una solución más contenida o una más orientada a aceleración.

Refrigeración y acceso al interior

Uno de los puntos que más se repiten en la información disponible es la importancia de la ventilación y el acceso al interior. El objetivo es que un equipo de este tamaño no se convierta en un dolor de cabeza cuando toca limpiar el polvo o cambiar una pieza, algo que en muchos sobremesas compactos acaba siendo un rompecabezas. La propuesta de System76 incide en la reparabilidad y en la actualización de piezas, dos detalles prácticos para alargar la vida útil del ordenador y no depender de soluciones cerradas.

Fabricación en Estados Unidos y llegada al mercado

El Thelio Prime se fabrica y ensambla en Colorado, Estados Unidos, lo que encaja con la idea de System76 de controlar de cerca la producción de sus equipos. La máquina llegará al mercado el 18 de noviembre, aunque por ahora no hay que perder de vista que se trata de un lanzamiento con Linux como sistema principal. Para quien busque un ordenador de escritorio pequeño, ampliable y con opciones de AMD y NVIDIA, el Thelio Prime se presenta como una alternativa a tener en cuenta, siempre con la prudencia de esperar a conocer configuraciones finales y disponibilidad en cada región.

El nuevo equipo de System76 combina un chasis de 11 litros, Linux y componentes AMD Ryzen 9000 con la posibilidad de subir hasta 96 GB de DDR5 y 8 TB de NVMe. Su llegada está prevista para el 18 de noviembre, con fabricación en Colorado y un diseño que prioriza la ventilación, el mantenimiento y la actualización. Queda por ver cómo se traduce todo esto en precios y configuraciones concretas, pero la idea de un sobremesa pequeño, reparable y con opciones gráficas de AMD y NVIDIA resulta coherente con la trayectoria de la compañía.

Más información en su página web. Avisamos de que el enlace es genérico (no del equipo en sí) y que en el futuro podría mostrar algo diferente.