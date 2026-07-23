System76, el fabricante de hardware Linux, ha publicado la versión 1.4 de su escritorio COSMIC, apenas una semana después de la anterior. Esta nueva entrega, que da nombre a la rama estable del entorno gráfico basado en Rust, llega con varias novedades que mejoran la experiencia de usuario y la compatibilidad del sistema.

Entre los cambios más destacados se encuentra un nuevo tema de sonido predeterminado, que sustituye al anterior y ofrece una experiencia auditiva más pulida. Además, se ha mejorado la precisión del puntero en los bordes de la pantalla cuando se usa escalado fraccional, un detalle que muchos usuarios con monitores HiDPI agradecerán.

Novedades de COSMIC 1.4

La versión 1.4, cuyo nombre en clave es «Epoch», introduce soporte mejorado para NetworkManager, de modo que las peticiones de credenciales VPN ya no requieren reiniciar el panel tras una suspensión o reconexión. También se ha añadido xdg-desktop-portal-cosmic como servicio del sistema, lo que facilita la integración con aplicaciones sandboxed, especialmente Flatpak. Este servicio ahora se ejecuta como un proceso de systemd, registra eventos con tracing/journald y se cierra si el hilo de Wayland falla; en sistemas sin systemd, se recurre a la ejecución directa.

Otra mejora importante es la capacidad de configurar el paso de volumen desde la interfaz, algo que los usuarios llevaban tiempo pidiendo. Además, se ha eliminado código innecesario que forzaba refrescos de pantalla en ciertos eventos, lo que debería reducir el consumo de recursos.

Mejoras en el monitor del sistema

La aplicación de monitorización del sistema ha recibido nuevas opciones en el menú contextual: ahora permite cerrar o forzar el cierre de aplicaciones y procesos con un clic derecho. También se han añadido botones para cambiar entre los tipos de gráficos de CPU y GPU, pudiendo elegir entre «Utilización», «Velocidad» y «Temperatura». Esto da un control más fino sobre el rendimiento del equipo.

Correcciones de errores

La lista de arreglos es extensa. Se ha solucionado el problema que impedía a algunos juegos entrar en pantalla completa, así como la imposibilidad de copiar archivos desde Linux a dispositivos Android vía MTP. También se ha corregido la detección de archivos en la papelera, el reinicio de la posición de desplazamiento en los resultados del lanzador de aplicaciones, y un bug que hacía que la ventana activa pareciera congelada al desmaximizar. Otro fallo común, el parpadeo de pantalla al cambiar entre menús en aplicaciones tiled de libcosmic, también ha sido eliminado.

Además, se ha mejorado el modo quiosco, que ahora gestiona correctamente las opciones de línea de comandos propias de COSMIC, lanzando solo la aplicación final. Y para los sistemas que no usan systemd, el escritorio ahora notifica «I’m ready» a cualquier gestor de servicios compatible, ampliando así la compatibilidad con distribuciones como Fedora o Arch Linux.

En definitiva, COSMIC 1.4 se presenta como una actualización sólida que refina la experiencia del escritorio, corrige numerosos fallos y añade funcionalidades muy demandadas, todo ello sin perder la esencia de un entorno gráfico moderno, rápido y escrito en Rust.