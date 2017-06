System76 Galago Pro: el “MacBook Pro” con Linux

Hace unos días realizamos un ranking sobre los portátiles con Linux preinstalado, en ellos os hablábamos de marcas como VANT y SlimBook, ambas españolas, así como otras como Dell y también de System76, una de las pioneras en montar y vender equipos sin sistemas Microsoft Windows preinstalado y con distribuciones Linux como ya saben. Pues bien, ahora le toca el turno a otro de sus productos que podría ser una alternativa al MacBook Pro de Apple.

Hablo del Galago Pro, un portátil de la firma System76 que vamos a analizar ahora mismo. El equipo cuesta unos 1328$, y a simple vista parece que tiene similitudes con respecto al producto de Apple, ya que el acabado no parece malo y tiene un diseño bastante aceptable. ¿Pero será lo que parece? Bueno, lo cierto es que el acabado es de aluminio, y su pantalla es HiDPI, por lo que comenzamos bien. Ahora bien, se le notan algunos detalles que mejorar, que aunque no es un portátil de plástico y con malos acabados, probablemente si estás acostumbrado al mundo Apple eches de menos algunos detalles como por ejemplo la Touch Bar…

¿Y en su interior qué guarda? Bueno, por ese precio más le vale guardar algo bueno, ya que no se trata de un equipo barato como podéis comprobar. No obstante resulta más barato si lo comparamos con los productos exclusivos de Apple… Pues bien, el hardware que tiene es una pantalla de 13,3″ HiDPI de 3200×1800 bastante interesante, además de un procesador Intel Core i7 7500U de 7º Gen (Kaby Lake). Cuenta con 8GB de DD4 dual-chanel a 2133Mhz, y un SSD Samsung 960 EVO NVMe de 250GB para ofrecer un buen rendimiento en el almacenamiento de datos.

Hasta aquí bastante bien, además de contar con USB 3.1, Thunderbolt, Lector de tarjetas SD, etc. Pero le veo algunos inconvenientes o desventajas, no si lo comparamos con el producto con el que estamos intentando hacerlo, sino con la mayoría de equipos portátiles de otras marcas. Y es que, aunque las dimensiones son unos sorprendentemente solo unos milímetros más grandes y tan solo unos gramos más pesado, lo que es bastante sorprendente de forma positiva, hay algo que es el mayor de los puntos débiles que le encuentro, su GPU, una Intel HD Grphics 620 que no puede rivalizar con las tarjetas gráficas dedicadas de AMD y NVIDIA y tampoco con las integradas de AMD en sus APUs…