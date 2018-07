Sysbench: realiza pruebas de rendimiento en tu equipo

Las pruebas de rendimiento o benchmarks son bastante importantes en muchos casos donde se necesta saber el rendimiento de una máquina. Poner a prueba nuestro sistema y hardware es necesario para saber hasta dónde puede llegar o simplemente conocer los pundos más débiles para poder ampliarlo en un futuro o mejorar su rendimento. Especialmente importante es para aquellos que son especialmente exigentes con el rendimiento como los gamers, diseñadores, científicos, etc.

En Linux, al igual que en otras plataformas, existen multitud de programas para realizar este tipo de pruebas de rendimiento. Una app con interfaz gráfica de la que ya hemos hablado bastante es Hardinfo. Puedes instalarla fácilmente y ver información del hardwrae y sistema que posees además de algunos datos de rendimiento, es decir, es parecido a Everest o AIDA64 que existe para Microsoft Windows. Pero no es el único programa para ello…

Yo también he probado la suite de herramientas del famoso portal Phoronix. Me refiero a Phoronix Test Suite, un completo pack de herramientas para medir el rendimiento a fondo gracias a las tools para benchmark que testarán tu CPU, RAM, disco duro, etc., todas ellas basadas en scripts PHP que irás ejecutando desde el terminal. Ademas, también existen otras alternativas como GeekBench, aunque prefiero la de Phoronix que además admite instalar algunos complementos muy interesantes, de los que también hemos hablado en LxA.

Por último, me gustaría hablar de otra alternativa que no he presentado en este blog aún, y es Sysbench. Con ella podrás realizar benchmarks para hacer test y conocer el rendimiento y características de algunos componentes y sistemas como la CPU, RAM, I/O, etc., todo basado en sencillas herramientas para la línea de comandos. Si quieres probarla, puedes instalarla con el gestor de paquetes que use tu distro, ya que se encuentra entre los paquetes de los repos más importantes, y para usarla bastará con usar su nombre seguido de las opciones correspondentes. Es decir, sysbench –test=x run o help para ayuda. Por ejemplo, si queremos correr un test para la CPU:

sysbench --test=cpu run