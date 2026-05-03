Synex se ha ido haciendo hueco poco a poco entre las distribuciones modernas que quieren ofrecer una experiencia limpia, profesional y sin florituras. Es una distro creada en Argentina sobre la base de Debian Stable, pero con una vuelta de tuerca bastante seria: no busca ser “otro Debian más”, sino una versión afinada, ligera y pensada para quienes valoran el rendimiento y la simplicidad por encima de tenerlo todo preinstalado. Si te suena eso de instalar una distro y pasarte luego horas quitando lo que no utilizas, aquí el enfoque va justo en dirección contraria.

Desde su concepción, el proyecto se ha apoyado en una idea muy clara: construir una plataforma sólida y estable, pero con una experiencia de uso muy directa, sin capas innecesarias ni bloatware. Synex apuesta por una base minimalista, optimizada y pulida, tanto en el escritorio como en el entorno servidor, donde entra en juego una de sus grandes armas: ServerHub, una herramienta propia para desplegar aplicaciones empresariales de forma casi automatizada.

¿Qué es exactamente Synex?

Synex es una distribución basada en Debian Stable desarrollada en Argentina, impulsada originalmente por Bruno Ernesto (propietario de PSE). Aunque técnicamente parte del mismo cimiento que Debian, el objetivo del proyecto no es copiarla, sino tomar su robustez y llevarla a un terreno mucho más minimalista y afinado, evitando software sobrante y complicaciones innecesarias.

La filosofía es proporcionar una experiencia “profesionalmente simple”: una instalación limpia, con interfaz clara y moderna, sin montones de aplicaciones precargadas, pero sin renunciar a la estabilidad que hace famoso a Debian. En lugar de abrumar al usuario con herramientas que quizá nunca abra, se entrega un sistema base muy cuidado para que cada persona lo construya a su gusto.

Esta manera de entender el escritorio Linux se traduce en una distro donde lo esencial está muy bien resuelto: rendimiento optimizado, configuración pulida, controladores NVIDIA recomendados ya integrados y soporte listo para tecnologías actuales como Flatpak. No pretende ser una distro “llena de cosas bonitas”, sino una herramienta de trabajo sólida, adaptable y rápida.

Filosofía y objetivos del proyecto Synex

La visión de Synex nace de la incomodidad con el típico escenario de instalar un sistema y tener que dedicar tiempo a desinstalar docenas de aplicaciones inútiles. El proyecto plantea justo lo contrario: arrancar desde una base muy limpia y bien optimizada, y que sea el usuario quien añada solo lo que realmente necesita.

Esto se ve reflejado en varios principios clave: la distro quiere ser simple, estable, eficiente, flexible y actualizada. Simple, porque la interfaz y la selección de software buscan no distraer y hacer tareas cotidianas de forma directa. Estable, porque se apoya en Debian Stable, con un ciclo de actualizaciones probado y seguro. Eficiente, gracias a una configuración ajustada que reduce consumo de recursos. Flexible, al permitir montar desde equipos muy modestos hasta estaciones de trabajo completas o servidores. Y actualizada, manteniendo al día las funciones y parches de seguridad.

Otra parte importante de su filosofía es que no intenta reinventar la rueda, sino pulirla. Toma un sistema que ya es referencia en el mundo Linux, lo limpia de elementos superfluos, corrige problemas frecuentes (fuentes, drivers, integración de ciertos paquetes) y prepara un entorno de trabajo más coherente, tanto para escritorio como para servidor.

Principales características de Synex

Si se entra en detalle, Synex se podría resumir como una distro que intenta ofrecer una experiencia de uso moderna con una base extremadamente consolidada. A nivel de usuario final, se destacan varias características bien definidas:

Interfaz limpia e intuitiva : el escritorio, sea cual sea la edición elegida, está organizado para facilitar el trabajo y no para impresionar con efectos. La prioridad es que todo esté a mano y que nada estorbe.

: el escritorio, sea cual sea la edición elegida, está organizado para facilitar el trabajo y no para impresionar con efectos. La prioridad es que todo esté a mano y que nada estorbe. Estabilidad heredada de Debian Stable : al apoyarse en Debian Stable, Synex se beneficia de un ecosistema muy probado, con paquetes revisados y un enfoque claro en la fiabilidad y la seguridad a largo plazo.

: al apoyarse en Debian Stable, Synex se beneficia de un ecosistema muy probado, con paquetes revisados y un enfoque claro en la fiabilidad y la seguridad a largo plazo. Optimización de recursos : el sistema está configurado para usar la menor cantidad posible de RAM y CPU, algo especialmente valorable en equipos antiguos o en máquinas que se utilizan para tareas exigentes.

: el sistema está configurado para usar la menor cantidad posible de RAM y CPU, algo especialmente valorable en equipos antiguos o en máquinas que se utilizan para tareas exigentes. Simplicidad de uso : menos aplicaciones preinstaladas significa una pantalla más limpia, menús menos saturados y menos distracciones, ideal tanto para usuarios que empiezan como para perfiles más técnicos que prefieren tener el control.

: menos aplicaciones preinstaladas significa una pantalla más limpia, menús menos saturados y menos distracciones, ideal tanto para usuarios que empiezan como para perfiles más técnicos que prefieren tener el control. Flexibilidad y escalabilidad : aunque viene minimalista, es fácil convertir Synex en una estación de trabajo completa, un entorno de desarrollo o un sistema para uso específico, añadiendo solo lo necesario.

: aunque viene minimalista, es fácil convertir Synex en una estación de trabajo completa, un entorno de desarrollo o un sistema para uso específico, añadiendo solo lo necesario. Sistema actualizado: recibe las últimas funciones y parches de seguridad de su base Debian, complementados por las decisiones propias del equipo de Synex.

Ediciones de escritorio disponibles

Synex no se queda en un único entorno gráfico, sino que ofrece cuatro ediciones distintas pensadas para necesidades diferentes. Todas comparten la misma idea de minimalismo y ausencia de software innecesario, pero varían en apariencia, consumo de recursos y posibilidades de personalización.

Las ediciones disponibles de Synex son:

GNOME : una experiencia moderna, centrada y muy cuidada en cuanto a diseño. Ideal para quienes buscan un escritorio elegante, coherente y listo para trabajar sin tocar demasiado la configuración visual.

: una experiencia moderna, centrada y muy cuidada en cuanto a diseño. Ideal para quienes buscan un escritorio elegante, coherente y listo para trabajar sin tocar demasiado la configuración visual. KDE Plasma : la opción para quienes quieren un entorno muy potente y configurable. Plasma permite ajustar casi cualquier aspecto del sistema, desde la apariencia hasta el comportamiento de ventanas, siendo perfecto para usuarios avanzados. Es la opción principal.

: la opción para quienes quieren un entorno muy potente y configurable. Plasma permite ajustar casi cualquier aspecto del sistema, desde la apariencia hasta el comportamiento de ventanas, siendo perfecto para usuarios avanzados. Es la opción principal. Xfce : escritorio ligero y estable, con un equilibrio interesante entre consumo moderado de recursos y un nivel de personalización suficiente. Encaja muy bien en equipos algo antiguos o para quienes buscan rendimiento sin renunciar a cierta comodidad.

: escritorio ligero y estable, con un equilibrio interesante entre consumo moderado de recursos y un nivel de personalización suficiente. Encaja muy bien en equipos algo antiguos o para quienes buscan rendimiento sin renunciar a cierta comodidad. LXDE: la edición más liviana de todas, pensada para hardware muy limitado o para quienes priorizan al máximo la rapidez. Es un entorno muy simple y funcional, perfecto para revivir ordenadores viejos.

En todas estas variantes se mantiene la misma línea: nada de suites ofimáticas gigantes preinstaladas, ni entornos de desarrollo pesados, ni aplicaciones duplicadas que hagan lo mismo. Se entrega un escritorio funcional y limpio, para que cada usuario añada solo lo que realmente necesita.

Mejoras de rendimiento y ajustes frente a Debian “vanilla”

El equipo de Synex insiste en que su proyecto no es simplemente “Debian con otro fondo de pantalla”. El sistema incorpora optimizaciones de rendimiento y varios ajustes que solucionan pequeños dolores de cabeza recurrentes en instalaciones clásicas de Debian.

Entre estos retoques se encuentran mejoras en la respuesta del sistema, configuración de fuentes, integración de drivers NVIDIA y otros ajustes menores que hacen que la experiencia tras instalar sea más agradable sin necesidad de pelearse con la consola nada más arrancar.

Además, Synex ofrece soporte nativo para Flatpak, algo muy útil para disponer de la última versión de muchas aplicaciones sin depender únicamente de los repositorios de Debian Stable. También incorpora un asistente oficial para drivers NVIDIA que facilita enormemente la vida a quienes utilizan tarjetas gráficas de esta marca, tanto bajo X11 como en Wayland.

Instalación y primeros pasos

La instalación de Synex busca ser lo menos traumática posible, incluso para quienes no están muy acostumbrados a cambiar de distro. Para ello, incorpora Calamares como instalador gráfico, una herramienta moderna y bastante intuitiva que guía al usuario paso a paso.

Esta elección permite tener una experiencia de instalación muy amigable, con soporte tanto para sistemas BIOS como UEFI, selección de particiones, usuario, zona horaria y poco más, sin marear con opciones incomprensibles. El resultado es que en poco tiempo se puede tener un escritorio funcional y afinado sin complicaciones.

El sistema también está preparado para que, nada más arrancar, la red y la impresión funcionen sin demasiados quebraderos de cabeza. Integra CUPS para gestión de impresoras e incluye una configuración de red lista para su uso cotidiano, algo que suele agradecerse cuando uno quiere ser productivo desde el minuto uno.

Repositorios adicionales y software empresarial

Aunque la base de Synex es minimalista, la distro no se olvida de que muchos entornos profesionales necesitan cierto tipo de software de forma rápida. Por eso, ofrece acceso directo a repositorios adicionales con aplicaciones empresariales muy demandadas.

Entre las aplicaciones destacadas se encuentran Microsoft Edge, OnlyOffice y Zabbix, que pueden integrarse en el sistema de forma sencilla. Esto facilita montar un entorno de trabajo completo sin tener que pelearse demasiado con repositorios externos o paquetes sueltos descargados de aquí y de allá.

ServerHub: el gran valor añadido en servidores

Donde Synex da un salto importante es en el mundo de los servidores, gracias a Synex Server y su herramienta estrella: ServerHub. Esta parte del proyecto está orientada a simplificar la gestión y despliegue de servicios en entornos profesionales, algo que tradicionalmente puede ser tedioso y altamente propenso a errores manuales.

ServerHub es una plataforma de código abierto para gestionar la instalación de aplicaciones empresariales en servidores. Funciona mediante una interfaz TUI (Terminal User Interface) muy sencilla, basada en menús, que permite desplegar servicios completos sin tener que escribir comandos interminables ni pasar horas revisando tutoriales.

La idea de fondo es clara: automáticamente se resuelven dependencias, se aplican configuraciones recomendadas para producción y se lleva un control completo de lo que se instala y se desinstala. De esta forma, administradores de sistemas, equipos DevOps o pequeñas empresas pueden tener infraestructuras funcionales mucho más rápido, con una curva de aprendizaje menor.

Arquitectura modular e inteligente de ServerHub

Uno de los puntos fuertes de ServerHub es su enfoque modular. La herramienta se organiza en módulos independientes que representan diferentes stacks o aplicaciones, permitiendo que cada administrador instale exclusivamente lo que necesita en cada servidor.

Esta modularidad se combina con un comportamiento inteligente: ServerHub resuelve automáticamente las dependencias necesarias, configura los servicios implicados y aplica parámetros orientados a entornos de producción, lo que reduce fallos típicos de configuraciones manuales.

Además, la herramienta ofrece un sistema de trazabilidad muy completo. Cada instalación y acción queda registrada, de manera que es fácil saber qué se ha desplegado, cuándo y cómo, y también se asegura que las desinstalaciones sean limpias, sin dejar restos que puedan generar conflictos posteriores.

En cuanto a seguridad, se presta especial atención a evitar malas prácticas habituales: se generan credenciales únicas de forma automática, sin recurrir a contraseñas por defecto, y se fomenta un almacenamiento seguro de las mismas. Desde la propia filosofía de diseño se intenta minimizar vectores de ataque derivados de instalaciones descuidadas.

Módulos disponibles en ServerHub (versión 13.1)

En la versión 13.1 de Synex, ServerHub incluye siete módulos principales listos para entornos de producción, cubriendo escenarios muy comunes en empresas y proveedores de servicios:

LAMP Stack : despliegue completo de Linux, Apache, MySQL y PHP, listo para alojar sitios web o aplicaciones basadas en esta pila clásica.

: despliegue completo de Linux, Apache, MySQL y PHP, listo para alojar sitios web o aplicaciones basadas en esta pila clásica. Docker : instalación y configuración de la plataforma de contenedores, facilitando la ejecución de aplicaciones empaquetadas y entornos aislados.

: instalación y configuración de la plataforma de contenedores, facilitando la ejecución de aplicaciones empaquetadas y entornos aislados. Nginx Proxy Manager : herramienta con interfaz web para gestionar proxies inversos de forma muy sencilla, ideal para gestionar varios servicios detrás de un único punto de entrada.

: herramienta con interfaz web para gestionar proxies inversos de forma muy sencilla, ideal para gestionar varios servicios detrás de un único punto de entrada. Nextcloud : solución de nube privada completa, pensada para compartir archivos, sincronización, calendario y colaboración interna.

: solución de nube privada completa, pensada para compartir archivos, sincronización, calendario y colaboración interna. Zabbix : sistema de monitorización de infraestructura, perfecto para controlar el estado de servidores, redes y aplicaciones críticas.

: sistema de monitorización de infraestructura, perfecto para controlar el estado de servidores, redes y aplicaciones críticas. GLPI : plataforma de gestión de activos de TI y helpdesk, orientada a controlar hardware, software y peticiones de soporte.

: plataforma de gestión de activos de TI y helpdesk, orientada a controlar hardware, software y peticiones de soporte. Odoo: ERP de código abierto muy potente, útil para gestionar desde ventas hasta inventario, contabilidad y más.

Todo esto se despliega mediante la interfaz TUI de ServerHub, guiada por menús, reduciendo bastante la necesidad de memorizar comandos específicos o aprender procedimientos largos. Para muchos casos, se trata prácticamente de ir eligiendo opciones y dejar que la herramienta haga el trabajo pesado.

¿A quién va dirigido Synex Server con ServerHub?

Synex Server y ServerHub están claramente pensados para perfiles que necesitan despliegues rápidos, coherentes y repetibles en el ámbito de servidores, pero sin querer meterse de lleno en soluciones excesivamente complejas.

Algunos de los públicos ideales para esta combinación son:

Administradores de sistemas que tienen que gestionar múltiples servidores y desean normalizar la forma en que se despliegan servicios en todos ellos.

que tienen que gestionar múltiples servidores y desean normalizar la forma en que se despliegan servicios en todos ellos. MSPs (Proveedores de Servicios Gestionados) que ofrecen a sus clientes stacks estandarizados y buscan una forma fiable de replicarlos siempre igual.

que ofrecen a sus clientes stacks estandarizados y buscan una forma fiable de replicarlos siempre igual. Pequeñas y medianas empresas que quieren soluciones de servidor robustas, seguras y con un coste contenido, sin tener que contratar equipos enormes de especialistas.

que quieren soluciones de servidor robustas, seguras y con un coste contenido, sin tener que contratar equipos enormes de especialistas. Equipos DevOps que requieren despliegues reproducibles, trazables y menos dependientes de scripts hechos a mano.

que requieren despliegues reproducibles, trazables y menos dependientes de scripts hechos a mano. Personas que comienzan en el mundo de los servidores y quieren aprender a manejar aplicaciones de este tipo con una herramienta que les acompañe paso a paso.

En definitiva, se trata de ofrecer herramientas profesionales sin la complejidad innecesaria que muchas veces acompaña a entornos empresariales, manteniendo un equilibrio entre facilidad de uso, control y buenas prácticas.

Synex en el escritorio: para quién tiene más sentido

En el lado del escritorio, Synex encaja especialmente bien con usuarios que valoran tener control total sobre lo que hay instalado y no quieren perder tiempo eliminando cosas. Si vienes de otras distros más cargadas de software y te molesta ver menús interminables con aplicaciones que no usas, aquí el planteamiento te resultará bastante refrescante.

Es una muy buena opción si buscas un Debian “mejorado” con ajustes ya resueltos, rendimiento afinado y una base perfecta para montar tu entorno a medida, ya sea para programación, diseño, administración de sistemas o simplemente uso diario. La ausencia de bloatware y el enfoque minimalista hacen que todo se sienta más ligero y directo.

También resulta interesante para quienes trabajan con hardware algo veterano: gracias a las ediciones con Xfce o LXDE, se puede conseguir un equilibrio muy decente entre fluidez y funcionalidad, dando nueva vida a máquinas que con otras distros más pesadas se quedan cortas.

Synex en servidores: despliegue rápido y seguro

En el terreno servidor, Synex busca ser una solución que permita hacer las cosas bien desde el principio. En lugar de ir montando servicios pieza a pieza, con riesgo de olvidarse de ciertos parámetros o de dejar configuraciones inseguras, ServerHub guía el proceso y automatiza muchas decisiones.

Esto se traduce en despliegues consistentes entre servidores, menor probabilidad de errores humanos y mayor agilidad a la hora de poner en marcha nuevas instancias de servicios como Nextcloud, Zabbix o un ERP como Odoo. La trazabilidad integrada ayuda también a mantener controlado qué se ha hecho en cada máquina, algo vital en entornos profesionales.

La seguridad forma parte del diseño de la plataforma: desde la generación de credenciales únicas y seguras hasta la preocupación por desinstalaciones limpias. Para organizaciones que no tienen un gran equipo de administración de sistemas, contar con esta capa de ayuda supone una ventaja notable.

Estado actual del proyecto y comunidad

Synex es un proyecto activo y en crecimiento, con la versión 13.1 como referencia en su desarrollo, fechada en octubre de 2025. Procede de Argentina, donde se ha ido ganando una comunidad fiel, y poco a poco va escalando posiciones en sitios de referencia como DistroWatch, donde se sitúa en torno al puesto 343, con una popularidad en ligero ascenso.

El desarrollo se mantiene con un enfoque transparente y abierto a la comunidad, con foros oficiales donde los usuarios pueden compartir experiencias, reportar problemas, proponer mejoras y seguir de cerca las novedades. Esta cercanía facilita que la distro evolucione siguiendo necesidades reales, tanto en escritorio como en servidor.

Quienes colaboran en el proyecto suelen compartir una misma visión: añadir menos y pulir más. En lugar de intentar desplegar un catálogo interminable de funciones, la prioridad es mejorar lo que ya existe, reducir fricciones y seguir perfeccionando la experiencia base.

En conjunto, Synex se presenta como una opción muy interesante para quienes sienten que muchas distribuciones actuales van demasiado cargadas o demasiado enfocadas en la apariencia. Aquí la prioridad está en la estabilidad de Debian, el rendimiento y un minimalismo bien entendido, tanto en el escritorio como en el mundo de los servidores, donde ServerHub marca una diferencia clara al hacer posible desplegar pilas complejas en cuestión de minutos, con menos errores y más control.