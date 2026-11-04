SweetPotatOs es una nueva distribución basada en Arch Linux que intenta dar una segunda vida a los ordenadores antiguos o con recursos modestos. Su propuesta más llamativa no es utilizar un escritorio tradicional como Xfce o LXQt, sino ofrecer un entorno propio llamado SweetPotato, construido alrededor de Swirl, un compositor Wayland con gestión de ventanas en mosaico y desplazamiento horizontal.

Su versión más reciente es 2026.11, Fourth Harvest, cuya imagen ISO ocupa aproximadamente 2,7 GB. Es un proyecto todavía joven, por lo que conviene distinguir sus características técnicas de las promesas de rendimiento: que esté diseñado para equipos modestos no significa que vaya a funcionar bien en cualquier ordenador antiguo.

Arch Linux con una experiencia de escritorio diferente: así es SweetPotatOs

SweetPotatOs utiliza Arch Linux como base y adopta un modelo de actualización continua o rolling release. Esto significa que no depende de grandes actualizaciones entre versiones tradicionales: el sistema recibe nuevas versiones de sus paquetes a través de sus repositorios.

El escritorio se apoya en Swirl, un compositor para Wayland derivado de proyectos como Sway y Scroll, con una distribución de ventanas inspirada en Niri. En lugar de organizar las aplicaciones en ventanas superpuestas sobre un escritorio convencional, las coloca en columnas que se recorren horizontalmente. Los espacios de trabajo se organizan verticalmente.

Este planteamiento permite cambiar entre aplicaciones y escritorios mediante el teclado y los gestos del panel táctil. Es una forma de trabajar distinta a la de los entornos habituales, pero puede resultar especialmente interesante para quienes prefieren utilizar atajos de teclado y mantener las ventanas organizadas automáticamente.

Aplicaciones incluidas en SweetPotatOs

La distribución intenta ofrecer un entorno funcional desde el primer arranque, sin obligar al usuario a construir manualmente una instalación de Arch Linux. Entre las aplicaciones incluidas se encuentran:

Firefox: navegador web.

navegador web. Thunar: administrador de archivos.

administrador de archivos. Geany: editor de texto y código.

editor de texto y código. mpv: reproductor multimedia.

reproductor multimedia. GIMP: edición de imágenes.

edición de imágenes. Transmission: cliente BitTorrent.

cliente BitTorrent. MuPDF: visor de documentos PDF.

visor de documentos PDF. LocalSend: transferencia de archivos entre dispositivos cercanos.

transferencia de archivos entre dispositivos cercanos. btop: monitorización de recursos del sistema.

También incorpora Spore, una aplicación para reproducir música y emisoras de radio por Internet, y Shelly, una herramienta gráfica para gestionar paquetes. Los usuarios que prefieran trabajar desde el terminal siguen teniendo disponibles pacman y yay.

Instalación y gestión del sistema

SweetPotatOs se distribuye como una imagen ISO arrancable que permite probar el sistema en modo Live antes de instalarlo en el disco. Para realizar la instalación utiliza Calamares, un instalador gráfico conocido en numerosas distribuciones Linux.

El arranque del sistema se gestiona mediante GRUB y la sesión gráfica utiliza Ly como gestor de inicio de sesión. La conectividad de red se administra mediante NetworkManager.

La distribución está orientada actualmente a equipos con arquitectura x86_64. Su base Arch y su sistema de paquetes ofrecen acceso a un amplio catálogo de software, aunque también implican que el usuario debe prestar atención a las actualizaciones y al mantenimiento habitual de una distribución rolling release.

SweetPotatOs 2026.11: Fourth Harvest

La versión 2026.11, denominada Fourth Harvest, incorpora cambios en el funcionamiento del escritorio y en diferentes componentes del sistema. Entre las novedades documentadas se encuentra Laniakea, una aplicación de fondos de pantalla generativos basada en campos de flujo, que permite dibujar composiciones y aplicar máscaras de formas al escritorio.

También se han corregido detalles de la interfaz, como la visualización de los espacios de trabajo en el menú de vista general, problemas gráficos durante el cierre de sesión y el comportamiento del control de brillo. La actualización incluye ajustes relacionados con GRUB y su interacción con las entradas de arranque del firmware UEFI.

Los usuarios que ya tengan SweetPotatOs instalado pueden aplicar las actualizaciones mediante el comando sudo sweetpotatos-update, según las instrucciones de la versión.

¿Merece la pena probar esta distribución?

SweetPotatOs resulta interesante por combinar la base Arch con un escritorio Wayland poco convencional y un conjunto de aplicaciones ya preparado. Su orientación a ordenadores modestos también puede atraer a quienes buscan recuperar equipos que no ofrecen una experiencia satisfactoria con escritorios más pesados.

Sin embargo, conviene tener presentes dos aspectos. En primer lugar, Swirl utiliza un sistema de ventanas en mosaico que requiere cierta adaptación y no reproduce exactamente la experiencia de Windows, KDE Plasma o Xfce. En segundo lugar, se trata de un proyecto muy reciente, con una comunidad y un historial de mantenimiento todavía reducidos frente a distribuciones consolidadas.

Por tanto, puede ser una alternativa interesante para experimentar con Wayland y la gestión de ventanas mediante desplazamiento, pero sería prudente probarla desde una memoria USB antes de sustituir un sistema que ya funcione correctamente.