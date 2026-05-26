Sway 1.12 ya está disponible y llega como una de las actualizaciones más completas de este compositor para Wayland inspirado en i3, muy popular entre usuarios avanzados de escritorios ligeros en Linux. Esta nueva entrega, que llega casi un año después de la anterior, se apoya de nuevo en la biblioteca wlroots, pero introduce un conjunto de mejoras que apuntan sobre todo a la gestión de imagen, el color y la compatibilidad con más configuraciones de hardware.

Aunque el proyecto mantiene su filosofía minimalista, la lista de cambios de Sway 1.12 se centra en ofrecer una experiencia más moderna, con soporte para vídeo en alto rango dinámico, nuevas opciones para creadores de contenido y administradores de sistemas, y un arranque más flexible incluso en equipos con controladores gráficos que hasta ahora daban problemas. Todo ello sin abandonar la línea de un compositor flotante y en mosaico pensado para usuarios que valoran la eficiencia.

HDR10 y renderizado Vulkan en Sway 1.12

La novedad más llamativa es la llegada de HDR10 cuando se usa el renderizador Vulkan, una combinación que acerca a Sway a lo que muchos usuarios demandan para contenido multimedia y juegos. HDR10 es el estándar abierto más extendido para contenidos con alto rango dinámico, algo especialmente relevante para pantallas modernas con gran cobertura de color y alto brillo, cada vez más habituales también en el mercado español.

Gracias a esta integración, las sesiones de Sway pueden aprovechar vídeos y juegos preparados para HDR10, siempre que la pantalla y la pila gráfica del sistema lo permitan. Para quienes buscan montar entornos de cine en casa bajo Linux, laboratorios multimedia o simplemente exprimir al máximo monitores de última generación con Wayland, este paso supone un avance importante frente a configuraciones SDR tradicionales.

Captura de ventanas individuales y nuevas opciones de color

Otra incorporación destacada de Sway 1.12 es la posibilidad de capturar ventanas de forma individual. Esta función resulta especialmente útil para creadores de contenido, personas que retransmiten en directo o quienes realizan grabaciones de demostraciones y videotutoriales, ya que permite centrarse en una sola aplicación sin mostrar todo el escritorio ni información sensible.

Junto a esto, se añade una nueva opción de arranque «–device-primaries», que instruye a Sway para utilizar las primarias de color anunciadas en los datos EDID del monitor. El EDID es la información que los propios paneles exponen al sistema sobre sus características técnicas, por lo que esta funcionalidad permite ajustar mejor la reproducción de color al comportamiento real de cada pantalla, algo clave en entornos profesionales de diseño, edición de vídeo o fotografía que trabajan bajo Wayland.

Nuevos protocolos Wayland orientados a color y espacios de trabajo

El equipo de desarrollo ha ampliado también la lista de protocolos compatibles, incluyendo ahora color-management-v1 y color-representation-v1. Estos protocolos abren la puerta a una gestión más avanzada del color a nivel de compositor, permitiendo una integración más fina con aplicaciones que necesitan trabajar con perfiles específicos o flujos de trabajo de alta fidelidad cromática. Se integran con mejoras del propio Wayland, como la sincronización de fotogramas más precisa.

Además, Sway 1.12 suma soporte para xdg-toplevel-tag-v1, ext-workspace-v1 y wl_fixes, entre otros. Estas extensiones permiten enriquecer la forma en que las ventanas se etiquetan, organizan y presentan sobre el escritorio, así como introducir correcciones y mejoras en la interacción con el ecosistema Wayland. Para usuarios que utilizan de forma intensiva escritorios en mosaico y espacios de trabajo múltiples, estas capacidades pueden traducirse en una organización más clara y en un comportamiento más predecible de las aplicaciones.

Archivo de configuración por defecto y atajos integrados

Una mejora práctica que muchos usuarios valorarán es que Sway 1.12 ahora incluye un archivo de configuración por defecto con una serie de atajos ya predefinidos. Entre ellos se encuentran combinaciones pensadas para interactuar con playerctl, una utilidad muy extendida para controlar la reproducción multimedia desde la línea de comandos o desde scripts personalizados.

Este archivo de ejemplo permite que, tras la instalación, el entorno sea utilizable desde el primer arranque sin necesidad de crear una configuración desde cero. Para quienes se acercan por primera vez a Sway o para administradores que tienen que desplegar el compositor en varios equipos, esto reduce notablemente el tiempo inicial de puesta a punto.

Arranque en más GPUs y soporte oficial para gestores de pantalla

Hasta ahora, en determinadas configuraciones, Sway se negaba a iniciar sesión si detectaba GPUs consideradas no soportadas, como podía ocurrir con algunos controladores propietarios de NVIDIA. Con la versión 1.12, el comportamiento cambia: en lugar de bloquear el arranque, el compositor muestra un mensaje de advertencia pero permite continuar.

Este ajuste no significa que todas las combinaciones de hardware vayan a funcionar a la perfección, pero sí implica que los usuarios pueden probar Sway 1.12 en más escenarios y decidir por sí mismos si el rendimiento y la compatibilidad son aceptables. Es un enfoque más flexible, que puede resultar interesante para personas que, por cuestiones laborales o de compatibilidad con software específico, dependen de controladores propietarios.

Por otro lado, el proyecto anuncia que los gestores de pantalla (display managers) cuentan ahora con soporte oficial para iniciar Sway. Esto facilita integrarlo en entornos de escritorio más tradicionales y en configuraciones multiusuario, típicas de empresas, centros educativos o laboratorios, donde se recurre a un gestor gráfico de inicio de sesión para manejar diferentes cuentas y sesiones en el mismo sistema.

Disponibilidad y descarga de Sway 1.12

Cualquiera que desee probar las novedades puede encontrar los paquetes y el código fuente de Sway 1.12 en GitHub, donde también se detallan todos los cambios técnicos de esta versión. La mayoría de distribuciones Linux que ya están apostando por Wayland como sesión principal irán incorporando la actualización progresivamente en sus repositorios oficiales o en canales de versiones recientes.

Para usuarios que ya trabajen con Wayland, esta actualización convierte a Sway 1.12 en una opción aún más sólida dentro del ecosistema de compositores en mosaico, combinando mejor gestión del color, nuevas posibilidades de captura y una configuración inicial más amigable, sin renunciar a su enfoque ligero y altamente personalizable.