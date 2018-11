SUSE quiere expandir su programa académico en todo el mundo

SUSE está expandiendo su apoyo a la próxima generación de desarrolladores de software de código abierto a través del crecimiento global del SUSE Academic Program (programa Académico SUSE).

El programa está preparando a los desarrolladores en industrias de todos los sectores para satisfacer las nuevas demandas de la economía digital, proporcionando conocimiento en código abierto, materiales de capacitación y un proyecto de compras de soluciones de enseñanza a bajo costo para la comunidad educativa.

Fundado en mayo de 2017, SUSE Academic Program (el Programa Académico SUSE) ha crecido muy rápidamente y ya incluye más de 400 universidades, escuelas, bibliotecas y otras instituciones académicas.

El Programa Académico SUSE proporciona los siguientes beneficios a las organizaciones participantes:

Materiales de capacitación para Linux certificados y otros cursos para capacitadores y estudiantes.

Uso en el campus de materiales formativos para la enseñanza de alumnos.

Compra de productos SUSE con precios especiales, términos y condiciones.

Acceda a las herramientas y productos de SUSE para entornos de laboratorio, desarrollo de software u otros entornos educativos.

Acceso a la base de conocimientos, foros y soporte de SUSE.

SUSE Academic Program pretende expandirse aún mas

El programa también ha aumentado sus recursos y pretende doblar su número de participantes en los próximos seis meses.

“SUSE ha sido un defensor de la educación en código abierto, y nuestros vínculos existentes con el mundo académico permitido trabajar con un gran número de escuelas en un corto período de tiempo “, dice Sander Huyts, vicepresidente de SUSE y líder Academic Program. “Estamos comprometidos con el desarrollo de habilidades y la educación de código abierto en el nivel académico, ya que consideramos fundamental para la salud a largo plazo de nuestra industria. Son fundamentales para la tecnología moderna. Vamos a seguir para aumentar los recursos y el apoyo para asegurar que de código abierto continúa creciendo “, agregó.

La demanda de habilidades en abierto fuente es alta, y aumenta cada año. De acuerdo con el Open Source Jobs Report (en una traducción libre, el Informe de Empleo en Open Source de 2018), realizado por la Linux Foundation, la contratación de talentos en código abierto es una prioridad para el 83% de los gerentes de contratación, lo que representa un crecimiento del 76% con respecto a 2017.

El Programa Académico SUSE ofrece una variedad de servicios para satisfacer la demanda de talento y conocimientos avanzados de código abierto.

En este programa de SUSE esto incluye capacitación para obtener el certificado en Linux y otros cursos, materiales curriculares de los estudiantes para profesores y empleados.

Los productos SUSE gratuitos para uso educativo o de laboratorio, un programa especial de compras de SUSE para instituciones educativas, herramientas de desarrollo y acceso a la base de conocimiento, foros y soporte técnico.

Participantes del Programa Académico SUSE

El programa SUSE está impactando positivamente la vida de los educadores y los estudiantes en todo el mundo, incluyendo las universidades de Oxford, Cambridge, Técnica Checa, San Diego State, Columbia Británica, además de la Facultad de Tecnología de Nueva York.

“Nuestra universidad ha utilizado el programa a varios estudiantes como parte del plan de estudios para los especialistas en sistemas para fines internos de la enseñanza y el aprendizaje “, dice Werner Degenhardt, director académico y CIO de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich . “Nos encanta el programa. Es muy fácil de aplicar y que nos ha traído excelentes resultados .” “Los materiales previstos en el programa académico son muy impresionantes. Estoy utilizando el programa para desarrollar un laboratorio para estudiantes de instalar una pequeña nube e incorporar SUSE OpenStack nube en nuestra teoría sistema operativo de la disciplina “, dijo Philip Chee, la ciencia tecnólogo computación y profesor de la Facultad Fleming en Peterborough, Ontario, Canadá.

El programa brinda a las instituciones participantes acceso gratuito al plan de estudios de formación de SUSE para formadores y estudiantes, con derechos para utilizar el programa de formación en todo el campus con fines educativos y no comerciales.

Si quieren conocer mas al respecto pueden dirigirse al siguiente.