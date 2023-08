SUSE creará su propia bifurcación de RHEL

Siguiendo con hilo de los cambios realizados por parte de Red Hat de limitar el acceso al codigo de RHEL, tal parece que SUSE no ha dejado pasar por desapercibida la situación y quiere ser parte de ello, ya que ha anunciado la creación de su propia bifurcación de Red Hat Enterprise Linux.

Se menciona que la nueva bifurcación que creará SUSE de RHEL no afectará el desarrollo de distribuciones de SUSE Linux Enterprise, ALP (Adaptable Linux Platform) y openSUSE, que siguen siendo vistos como productos principales y seguirán recibiendo recursos de desarrollo sin cambios.

Cabe mencionar que no es la primera vez que SUSE se interesa por RHEL, ya que el año pasado presentó por primera vez el proyecto Liberty Linux como una edición de Red Hat Enterprise Linux 8 creada con la plataforma Open Build Service y adecuada para usar en lugar del clásico CentOS, que se suspendió a fines de 2021. La distribución vino con su propia versión del kernel de Linux, creada mediante la reconstrucción del paquete del kernel de la distribución SUSE Linux Enterprise 15. La distribución se benefició del soporte técnico de SUSE y las capacidades de administración centralizadas utilizando la plataforma SUSE Manager.

Sobre la bifurcación de RHEL, se menciona que con este movimiento de crear un fork de RHEL, SUSE apuesta por infraestructuras mixtas que, además de SUSE Linux y openSUSE, también utilizan distribuciones basadas en la base de paquetes de Red Hat Enterprise Linux. Además se menciona que para estos entornos mixtos, está previsto proporcionar soporte técnico unificado, utilizar un proceso de entrega de actualizaciones unificado y utilizar un conjunto de herramientas común para la gestión centralizada basada en SUSE Manager.

Se observa que las empresas comerciales y la comunidad de código abierto deberían tener la opción y la oportunidad de liberarse de estar atados a un solo proveedor.

Según el director de SUSE, el cambio a modelos propietarios no debe introducirse como un factor competitivo entre las empresas que construyen un negocio en torno al software de código abierto. El principio básico de la interacción de este tipo de empresas es que todas contribuyen a la causa común de la comunidad, y además todos se benefician de ello, ya que el resultado final se convierte en algo más que la suma de las contribuciones individuales.

Dirk-Peter van Leeuwen, director ejecutivo de SUSE, dijo:

“Durante décadas, la colaboración y el éxito compartido han sido los componentes básicos de nuestra comunidad de código abierto. Tenemos la responsabilidad de defender estos valores. Esta inversión preservará el flujo de innovación en los años venideros y garantizará que los clientes y la comunidad por igual no estén sujetos a la dependencia del proveedor y tengan opciones genuinas tanto mañana como hoy”. SUSE sigue totalmente comprometida con la inversión en sus soluciones Linux de gran prestigio, como SLE y openSUSE, en las que confían innumerables clientes empresariales satisfechos y la comunidad.

Sobre el trabajo de la bifurcación, SUSE menciona que los próximos años se planea invertir $10 millones en apoyo del proyecto, además de que se planea desarrollar y mantener la bifurcación de RHEL, denominada Liberty Linux, como un proyecto de dominio público organizado por una organización sin fines de lucro independiente.

El acceso a un conjunto alternativo de código fuente para paquetes compatibles con RHEL, que está generando el proyecto, será gratuito para todos y estará abierto a la colaboración con otros proyectos similares.

Finalmente como comentario personal puedo decir que este movimiento de SUSE por impulsar un producto que sea una alternativa a RHEL, tiene como objetivo no solo brindar una solución a los recientes movimientos de Red Hat, si no que está más que claro que busca poder captar toda esa cartera de clientes que estén insatisfechos con los cambios en RHEL y también aquellos que puedan quedar a la deriva de los demás proyectos que crean alternativas a RHEL, como lo son Rocky Linux, AlmaLinux y Oracle, que al final no es malo ya que como menciona busca un beneficio mutuo tanto para sus productos como para la comunidad en general.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.