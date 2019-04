Surviving Mars: Green Planet vendrá en la Q2 este año

Paradox ha anunciado Surviving Mars: Green Planet, una nueva expansión para el videojuego Surviving Mars del que ya hablamos en LxA anteriormente y que funciona también con Linux. La nueva expansión vendrá este mismo año en Q2, es decir, en el segundo quarter del año. Para los que no estén familiarizados con este vocabulario que se suele emplear mucho en la industria, el segundo cuarto o Q2 es el periodo que va desde abril, mayo y junio.

En esta expansión habrá una terraformación de la superficie del planeta Marte, y permitirá a los jugadores hacer nuevas cosas en este gran título. El simulador ya estaba bien desde el comienzo, pero con esta nueva expansión será incluso mejor. Los desarrolladores están trabajando duro para lanzar esta nueva expansión, como bien ha confirmado el CEO Gabriel Dobrev de Haemimont Games.

El propio CEO ha dicho que “La terraformación ha sido la característica más solicitada de nuestra comunidad desde el lanzamiento de Surviving Mars en el año pasado, y estamos encantados de compartirla finalmente con la expansión Green Planet“. Por tanto, se trata de un cambio popular entre los seguidores de este título que esperaban. Pero no será ese el único cambio o novedad de la expansión.

A parte de la terraformación de marte, que hará del planeta rojo una zona más hostil y no tan habitable para la humanidad que hará que tengas que ser más hábil para mantener a tu colonia ante nuevos parámetros de la atmósfera, temperatura, agua, vegetación, etc. Por otro lado, habrá novedades en cuanto a la vegetación que se podrá tener, como nuevas hierbas, árboles, etc., para poder convertir el planeta rojo en uno verde gracias a nuevas técnicas de agricultura.

También tendremos nuevos retos con proyectos que tendremos que llevar a cabo, como derretir los polos, capturar el hielo de asteroides, lanzar espejos espejos espaciales, etc., todo para mejorar las condiciones de vida y hacer que la colonia viva. Habrá también 7 nuevos edificios que podremos construir, y las condiciones climáticas serán calamitosas para no ponértelo fácil..