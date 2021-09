Surviving Mars: Below and Beyond lanzado con mucho contenido novedoso

Surviving Mars obtiene una nueva revisión llamada Below and Beyond. Ya comentamos sobre el título Surviving Mars en LxA en otras ocasiones. Un título de videojuego en el que construir una colonia en Marte y sobrevivir a las condiciones de este planeta. Un juego de ciencia ficción que ya ha hecho las delicias de muchos jugadores, y que seguirá dando guerra. El título era bastante prometedor, y ahora lo será mucho más con este nuevo lanzamiento.

Paradox Interactive ha decidido retomar el desarrollo nuevamente y traer esta novedad para Surviving Mars. Han encontrado dificultades y mucho por hacer durante el camino, pero el esfuerzo ha dado sus frutos. No obstante, parece que tanto el DLC (de las siglas en inglés DownLoadable Content, o contenido descargable) y el propio juego se vuelven inestables. Por eso tienen actualmente una mala puntuación en tiendas como Paradox o Steam, e incluso en tiendas online como Humble Store y GOG donde se encuentra disponible el título y los DLCs.

Su nuevo desarrollador, Abstraction, tiene mucho trabajo por delante para conseguir revertir eso y que vuelvan los comentarios positivos. De hecho, ya se han lanzado algunas revisiones para abordar algunos problemas urgentes, mientras otros menos graves siguen aún esperando una solución que deberá llegar tarde o temprano. Por ejemplo, para la versión de Linux se han solucionado los menajes constantes de error de depuración que se interponían en la pantalla.

Para acceder a Below and Beyond, primero tienes que comprar el título Surviving Mars original. Además, podrás comprar también toda la franquicia relacionada con este título, o los packs que están disponibles para hacerse con todo, como el DELUXE.

Adquirir Surviving Mars, ver trailers, y más información – Sitio de Steam de Valve

O si lo prefieres, puedes acceder a la web oficial de Paradox – Sitio Paradox Plaza