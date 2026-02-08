¿La tecla Supr no funciona en tu app con base Chromium? Prueba esto

Desde hace algunos meses, no recuerdo exactamente cuándo, empecé a toparme con un fallo realmente molesto: en mi navegador (Vivaldi), la tecla Supr del bloque numérico dejó de funcionar. Me fastidió bastante, porque es la tecla que solía usar siempre para borrar. No me quedó más remedio que usar la que hay más arriba, al lado de Insert. Mi curiosidad que hizo entender que pasa también en otros navegadores con base Chromium, como Brave.

Más recientemente he descubierto el problema real: en algunas configuraciones, la tecla Supr del teclado numérico dejará de funcionar si se usa Wayland, y el fallo se experimentará en cualquier software con Chromium como base. Por ejemplo, en Visual Studio Code y aplicaciones en Electron. Sabiendo que el problema aparece cuando se combinan Chromium y Wayland ya podemos hacer algo.

¿Supr no te funciona en Wayland y Chromium?

Lo primero que debemos hacer para comprobar que el fallo es tal y como se explica en este artículo es abrir un programa con el fallo en una ventana de X11. Por ejemplo, para Vivaldi en X11 abriríamos un terminal y escribiríamos:

vivaldi –ozone-platform=x11

Con lo anterior, que se debería escribir con Vivaldi cerrado, se abrirá como lo haría en X11. Si la tecla funciona, ya hemos detectado y solucionado parcialmente el problema. La solución permanente pasa por tener paciencia y que arreglen el problema los desarrolladores.

En KDE, algo temporal puede ser abrir la app del «Editor del menú», buscar la aplicación problemática y en el apartado «Argumentos de la línea de órdenes» añadir –ozone-platform=x11. Es posible que cada vez que se actualice la aplicación desaparezcan esos argumentos, y la solución pasaría por volverlos a añadir.

Otra opción es crear un archivo .desktop en ~/.local/share/applications, pero esto es algo más complicado.

¿Qué se pierde?

Cuando una app X11 se ejecuta en Wayland (a través de XWayland) normalmente funciona casi igual, pero hay diferencias porque Wayland gestiona por sí mismo cosas como el teclado, el foco o el escalado y luego las “traduce” a X11. En ese paso pueden aparecer fallos pequeños: algunas teclas especiales no llegan igual, el portapapeles o el foco pueden comportarse distinto y el escalado o la captura de pantalla pueden dar problemas.

Mi recomendación es comprobar si merece la pena en nuestro caso concreto. Yo personalmente no echo nada en falta, por lo que he añadido los argumentos a Vivaldi y Visual Studio Code para poder usar una tecla que pulso por instinto.