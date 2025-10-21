Tras varios años de trabajo, ya está disponible la versión 1.5 de SuperTuxKart, el arcade de karts libre y multiplataforma que compite con solvencia en el terreno de la conducción casual, y continuando la evolución iniciada en versiones previas como SuperTuxKart 1.3. Llega como una actualización de calado, con ajustes técnicos, mejoras visuales y pequeños retoques por todas partes.

El lanzamiento no se limita a pulir detalles: incorpora un modo de medición de rendimiento, retoques gráficos para reducir el “popping”, nuevas opciones de audio y más contenidos jugables. Todo ello se acompaña de cambios en la interfaz y optimizaciones del motor para que el juego se sienta más estable y ágil.

Novedades de gráficos y rendimiento de SuperTuxKart 1.5

El equipo ha afinado el renderizador Vulkan y ha introducido ajustes de Level of Detail para minimizar apariciones bruscas de objetos. Además, se suman SSAA y sombras suaves por Percentage-Closer Soft Shadows para quienes cuenten con GPU potentes, junto a mejor filtrado anisotrópico en calidades baja y media y mejoras en Cascaded Shadow Mapping, siguiendo mejoras iniciadas en SuperTuxKart 1.2.

Para ampliar la compatibilidad, se han añadido efectos visuales pensados para controladores gráficos antiguos. También se ha mejorado el rendimiento en la iteración de nodos de escena, se han habilitado nuevas configuraciones de sombras y ahora la representación de karts, circuitos y modos es más clara en pantalla.

Interfaz de SuperTuxKart 1.5 y accesibilidad

En el apartado de la UI, llega una pestaña específica de ajustes de pantalla, un buscador para karts y arenas, y un sistema de anuncios del blog integrado en el propio juego. Se han añadido seis temas, mejorado la escala de fuentes e interfaz y, además, se incluyen nuevas tipografías para mostrar más idiomas con corrección.

Jugabilidad, audio y contenidos

Hay tres nuevas búsquedas de huevos en Black Forest, Gran Paradisio Island y The Old Mine, y tres campos oficiales para el modo fútbol. Se pueden marcar circuitos como favoritos para tenerlos a mano, llegan indicadores de color y sonido cuando se acerca una eliminación en Follow-The-Leader y se afinan las animaciones de paracaídas y del escudo de chicle.

En sonido, se añade música nueva para Las Dunas Arena y Las Dunas Soccer, junto con controles más finos de volumen. También se mejora la precisión del limitador de fotogramas y se activa el desplazamiento suave del motor Irrlicht para una navegación más agradable por los menús.

Opciones de rendimiento y red

Una petición clásica por fin se cumple: el límite máximo de FPS puede configurarse desde el propio juego, en vez de quedarse fijo en 120 en PC y 30 en Android. Junto al nuevo modo de benchmark, se incluyen mejoras en red y correcciones de fallos que refuerzan la estabilidad en partidas online.

Descarga y plataformas

En GNU/Linux, se puede descargar el paquete para x86_64 y AArch64 desde GitHub; basta con extraerlo y ejecutar run_game.sh . También está disponible como Flatpak en Flathub. Para macOS, hay una compilación firmada en el repositorio oficial, y en Windows el título sigue teniendo soporte activo. El multijugador funciona tanto en línea como en local, y además hay una versión de iOS en pruebas mediante TestFlight.

Hoja de ruta y apoyo al proyecto

Los desarrolladores ofrecen un paquete de donación con acceso anticipado a dos circuitos por 5$ que más adelante llegarán a todos. Paralelamente, el equipo ya concentra esfuerzos en SuperTuxKart Evolution, donde se esperan una interfaz renovada, nuevos trazados y un modo historia actualizado. Como despedida del Story Mode 1.x, el overworld recibe un último lavado de cara en esta 1.5.

La actualización supone un paso adelante claro: mejora la calidad visual, la accesibilidad y la estabilidad, añade contenidos y facilita medir el rendimiento para ajustar el juego a cada equipo. Quien lleve tiempo sin subirse al kart encontrará motivos para volver, y quien llegue por primera vez tendrá a mano opciones sencillas para empezar.