Esto debería ser una buena noticia, pero no lo será tanto porque la va a dar alguien en un estado pesimista. No me siento muy optimista porque estoy perdiendo la fe en UBports y su Ubuntu Touch, uno de los primeros sistemas operativos Linux para móviles y tablets, o por lo menos uno de los más populares, que no funciona nada bien. Y es que ha llegado un juego muy famoso a la OpenStore, pero SuperTux no funciona en el PinePhone ni en la PineTab.

El hecho es que sí, SuperTux está disponible para dispositivos Ubuntu Touch, pero los corazones que aparecen en la OpenStore son de usuarios que lo están jugando en dispositivos algo especiales, concreta y justamente los que no están diseñados para usar Ubuntu Touch, sino Android. El desarrollador asegura que funciona en la OTA-16 del sistema operativo ejecutándose en un Nexus 5, pero también que no funciona en el PinePhone. Tampoco funciona en la PineTab, en donde un servidor ha probado MAME o RetroArch sin ningún problema, pero en Mobian o Arch Linux.

SuperTux no funciona en el PinePhone, por lo menos de momento

Esto sólo nos puede hacer mirar de reojo, o ya directamente, a las alternativas. Y es que Ubuntu Touch tiene un buen entorno gráfico, pero ahora mismo no se pueden usar aplicaciones de escritorio. De hecho, muchas apps nativas no funcionan como se espera en algunos dispositivos, y aquí encaja perfectamente el refrán “quien mucho abarca, poco aprieta”. Un servidor se compra una tablet que venía con Ubuntu Touch y no puede usar muchas de las aplicaciones más de seis meses después. No es serio.

En cualquier caso, es cierto que Lomiri sigue siendo el mejor entorno gráfico, y también que Ubuntu Touch funciona en muchos dispositivos. También lo es que ya tiene disponible SuperTux, basado en Super Mario, pero todo esto queda en un segundo plano cuando un editor como yo tiene que informar de la disponibilidad, pero no puede aportar más datos que no sean que Ubuntu Touch sigue estando muy verde.

Al resto de usuarios, los que puedan abrir el juego, pues a disfrutarlo. Yo no he podido. Bueno, sí… En Arch Linux.