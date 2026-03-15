Después de más de cuatro años de silencio, el clásico juego de plataformas de código abierto SuperTux 0.7.0 ha llegado para renovar por completo la experiencia del pequeño pingüino. Esta nueva versión, que bebe directamente de la esencia de los Super Mario, no solo actualiza sus gráficos, sino que replantea por completo la jugabilidad con nuevas habilidades y un diseño de niveles totalmente revisado.

El equipo desarrollador ha trabajado para pulir y expandir cada rincón del juego. Desde los fondos y objetos hasta los icónicos enemigos, todo ha sido revampizado visualmente. Pero lo más emocionante son las nuevas capacidades de Tux, que ahora puede deslizarse por pendientes, rodar como una roca, realizar poderosos saltos de trasero e incluso gatear, añadiendo capas de estrategia a la exploración de los reinos helados.

SuperTux 0.7.0: Novedades que transforman la aventura

La revisión no es solo estética. La historia de los modos «Story Mode», «Revenge in Redmond» y «Bonus Island I» ha sido reestructurada para ofrecer una narrativa más coherente y atractiva. Además, se incorporan nuevos personajes no jugables como Granito, y una variedad de enemigos frescos (DiveMine, Fish, Corrupted Granito) que pondrán a prueba nuestros reflejos, junto con el rediseño de clásicos como GoldBomb, Igel o los temibles Yeti y Ghost Tree.

En el apartado de mecánicas, SuperTux 0.7.0 introduce elementos muy interesantes como enemigos con brillo, llaves para abrir caminos, un bolsillo de objetos para guardar ítems y las muñecas Tux que desbloquean islas de bonificación. El modo multijugador local permite ahora disfrutar de la aventura en compañía, y el editor de niveles ha sido rediseñado para que crear nuestros propios desafíos sea más intuitivo que nunca.

Todo este lavado de cara viene acompañado de una importante reestructuración interna del código, mejoras en la compilación para diferentes sistemas y optimizaciones que facilitan su portabilidad. Como indican sus creadores, «es probablemente el lanzamiento más grande desde el hito 2», llevando el juego a un estado mucho más pulido y «finalizable».

Si quieres probar ya mismo esta versión, está disponible en múltiples formatos. Para Linux encontrarás un paquete AppImage universal, además de Flatpak y el código fuente. Los usuarios de Windows (32 y 64 bits) y macOS (Intel y ARM) también tienen sus respectivos instaladores. Sin duda, SuperTux 0.7.0 se presenta como la mejor forma de redescubrir a este simpático pingüino.