Vaya escándalo se está montando por todas partes desde que ChatGPT está disponible. He de reconocer que yo no hago mucho caso de las modas, o no hasta que llevan un tiempo existiendo y compruebo que sirve para algo, pero cuando leí los primeros artículos sobre este famoso proyecto de AI, sencillamente pasé de él. Pensé lo que pienso siempre: si merece la pena, se seguirá hablando de él en el futuro, lo usaré y veremos qué pasa.

Y lo que ha pasado conmigo y este chat ha sido un poco que nos hemos encontrado tras un rebote. Resulta que Vivaldi ha añadido recientemente, creo que en la v5.6, un nuevo motor de búsqueda llamado You.com. Como intento usar Google lo menos posible, investigué un rato para darme cuenta de que, aunque ya lleva unos años, está empezando, ofrece resultados más a tipo de respuesta que otra cosa y ofrece un servicio llamado YouChat… basado en ChatGPT.

ChatGPT puede ayudarte a resolver cualquier tipo de duda…

… o casi. Cuando empecé a chatear con YouChat, vi que respondía con un lenguaje muy natural, por lo que investigué para descubrir que está basado en el que para algunos es «el nuevo Dios», del mismo modo que hasta ahora Google es un santo. En un principio, mi intención era analizar You.com y escribir sobre él en un artículo para el que pudiera interesarle, pero decidí no hacerlo al ver que la idea la tienen, pero prácticamente todo está en fase beta.

En beta está YouChat, con el que me pasé unos 20 minutos chateando haciendo preguntas normales. Al pasar un rato, y haber dejado para más tarde otros trabajos, recuerdo que le pregunté si no le preocupaba que la gente se enganchara a un chat como YouChat, a lo que me respondió, primero, que no puede sentir preocupación como una persona, y luego que no porque está para ayudarnos a resolver dudas… pero que, como todo, hay que consumirlo con cabeza. Y eso es lo que he intentado hacer desde hace unas semanas.

¿Es mejor que Google?

Esta pregunta se la podemos hacer más a YouChat que a ChatGPT, ya que el primero también ofrece un buscador. Su respuesta es que no, que Google es mejor para buscar contenidos, pero que You.com ofrece resultados más a modo de respuesta que de búsqueda. También se le pueden hacer otras muchas preguntas, y, como mínimo, nos divertiremos. Por ejemplo:

¿Es mejor Google Translate o DeepL? Responde que DeepL, que usa Machine Learning y AI para ofrecer mejores resultados. En teoría Google también hace algo similar, pero DeepL le lleva ventaja, dice.

¿Usarías Google o Start Page? Recomienda usar Start Page, ya que usa el mismo motor y no nos rastrea ni guarda información.

¿El ex-marido de mi tía es mi tío? Responde que no, nuestro vínculo nacía de la relación con mi tía y, finalizada la relación, ya no es mi tío. Pero pongámoslo más difícil: ¿y si tuvieron hijos? En ese caso, sí, es mi tío porque sigue habiendo una relación: es el padre de mis primos.

¿Crees que Tanos era malo? (ahí, poniendo a prueba a la máquina). Aunque intenta no ofender a nadie, sus respuestas sobre temas morales suelen ser tonos de gris. Aunque en un punto deja claro que lo que hace es claramente malo, también explica que, desde su punto de vista, es la única manera de que la existencia prospere, por lo tanto es bueno (desde su punto de vista).

Y ya de paso, Darth Vader y el Sargento Asher (Doom, 2005): del primero dijo que le pudo su ambición y sucumbió a sus miedos, y que en parte le pasó por amor. También recuerda lo que hace con el emperador, algo clave. Del segundo, nos habla de la determinación, y de que actúa siempre por el bien de su equipo y la humanidad en general, que a nosotros nos puede parecer cuestionable lo que hace, pero aplica leyes militares, aunque tenga que entregar su propia vida.

Una alternativa de X manera de Y servicio: se le puede pedir que nos ofrezca alternativas a programas, páginas web, etc.

Uso del lenguaje.

Traducciones, incluyendo escribir un código en otro lenguaje de programación.

Estos son sólo unos pocos ejemplos.

ChatGPT es una gran herramienta si eres programador

De lo que más me gusta es que puede proponerte o corregirte código. Recientemente, en una aplicación escrita en Python que hice para practicar, le pregunté qué hacía una línea, porque no lo recordaba, y me dio una respuesta que no era la que buscaba. Justo después le pregunté que si serviría para iniciar una variable, y me explicó que sí, y qué hacía (por segunda vez). Aún más, se le pueden pedir funciones completas, y suelen ir bien.

Hace poco más de una semana tuve que hacer una paginita sencilla para que mostrara cierta información, pero tenía que ser 100% privada. Cuando me lo dijeron, lo primero que pensé era en algo que sabía que tenía que ser fácil de trampear, pero me dio por preguntar: «Si le añado un input a una página y si no pones una contraseña no te deja entrar, ¿es seguro?». Yo sabía que no, pero cuando me dijo que entrando a las herramientas del desarrollador se podía ver todo, lo intenté. Sí, basta con ser rápido con el teclado para verlo tooooooooodo. Así que volví a preguntar.

La solución a algo así pasa por un inicio de sesión, o algo que, como mínimo, pase en el lado del servidor. Así que usé mis apuntes de PHP para hacer algo tan sencillo como que si se pone la contraseña, un «echo» imprimirá la información; si no, no. De este modo, la información está en el servidor hasta que se cumple con la condición, por lo que el contenido está a buen recaudo (a no ser que se hackee la empresa de hosting).

Y conoce un montón de lenguajes. Si le describes lo que quieres, en un momento te puede escribir la más complejas de las consultas SQL.

Pruébalo. En You.com no piden registro

Lo cierto es que es una herramienta totalmente recomendable, pero hay que usarla con cabeza. Del mismo modo que no podemos hacer caso de cualquier artículo médico que nos encontremos por internet como algo seguro, también tenemos que tener en cuenta que una respuesta puede estar equivocada, bien sea porque no formulamos bien la pregunta o porque está algo obsoleta, pero sirve para mucho.

Siendo sincero, hace ya unas semanas que ya no uso ningún buscador para algunas consultas. Un ejemplo: hay un grupo metal que salió, si no me equivoco, en 2018. Los escucho de vez en cuando, y quería saber cómo se llamaba la cantante. Si lo busco en Internet, tengo que buscar en una lengua que conozca (español, inglés…) el nombre del grupo, lo que probablemente me lleve a la Wikipedia; dentro, tengo que encontrar el enlace al grupo, que resulta que hay dos (uno duró muy poco tiempo), entrar, desplazarme al apartado de miembros y, ya por fin, ver el nombre. Esto usando ChatGPT es hacer una pregunta y recibir una respuesta. Si yo recomiendo YouChat es porque es parte del servicio y no requiere registro.

Ahora bien, lo que tampoco me gusta es que se esté usando para hacer trabajos, porque ¿cómo sabemos si alguien sabe hacer algo o no? Con todo esto, cualquier persona puede aprobar cualquier cosa si no se hace el examen presencial. Pero como herramienta, o como otro tipo de buscador, espero que haya llegado para quedarse.