Steam ha impulsado el gaming bajo Linux de una forma extrema. Pero, fuera de la plataforma de Valve, también hay algunas opciones interesantes. Y no me estoy refiriendo a tiendas de la competencia como Humble o GOG, sino que me refiero a un gran número de videojuegos independientes que existen para GNU/Linux, algunos de ellos libres y gratuitos (p.e.: 0 a.D.). En este artículo te presento otro llamado Stunt Rally.

Stunt Rally es un videojuego de simulación de carreras, concretamente de rally. Con él podrás conducir a través de numerosos paisajes y pistas para mostrar tus dotes de conducción. Con una rica variedad de hasta 172 pistas diferentes en 34 escenarios e incluso en otros planetas…

La dificultad de pistas van desde la más sencilla, hasta otras más complicadas. Además, Stunt Rally tiene una buena dinámica para conducir de forma bastante agradable, saltar, hacer loops, esquivar obstáculos, etc. Por supuesto, podrás elegir entre 20 coches diferentes, 1 moto, y más.